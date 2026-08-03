Las 'nepo babies' llegan al mundo 'influencer': la hermana de Marta Díaz y la hija de Bustamante y Echevarría cumplen la mayoría de edad con su salto a las redes sociales

Los primeros 'nepo babies' empiezan a aprovecharse del impulso de sus familiares para hacerse un hueco en las redes sociales como 'influencers'. Si durante años el fenómeno estuvo ligado al cine, la música o la moda, ahora también conquista el universo de los creadores de contenido. Las protagonistas de la semana han sido Laura Díaz, hermana de la 'influencer' Marta Díaz y el 'streamer' Alpha Sniper, y Daniela Bustamante, hija de David Bustamante y Paula Echevarría, que desembarcan en plataformas como TikTok e Instagram con una gran comunidad de seguidores prácticamente asegurada desde el primer día unos días antes de cumplir la mayoría de edad.

La 'influencer' Marta Díaz hizo la presentación oficial de su hermana, Laura, justo antes de la celebración de su combate de La Velada del Año VI, donde también estuvo acompañada de su hermano David, más conocido como Alpha Sniper en el entorno digital. Hasta ahora, la pequeña del clan de hermanos más popular de las redes sociales era menor de edad y se había mantenido anónima, sin enseñar su rostro a pesar de grabar a su hermana en algunos vídeos y dejar escuchar su voz.

Marta Díaz se proclamó vencedora ante Tatiana Kaer en la sexta edición del certamen de boxeo amateur entre 'streamers' y creadores de contenido, organizado por Ibai Llanos y celebrado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, ante más de siete millones de espectadores. Durante el evento de boxeo, la joven apareció encapuchada, junto a sus hermanos, hasta que decidieron desenmascararla poco antes de iniciar el combate. La presentación de Laura fue incluso más comentada que la pelea de Marta. De hecho, solamente dos días después de La Velada, la aspirante a 'influencer' ya acumulaba más de 400.000 seguidores en TikTok y otros 400.000 en Instagram. Aunque por el momento mantiene un perfil bajo, ya ha compartido algún vídeo junto a sus hermanos y algún baile viral.

Contra el nepotismo

Las redes sociales se llenaron de comentarios de gente que criticaba el nepotismo de la situación, después de que consiguiera tantos seguidores sin haber publicado contenido, y Alpha Sniper se dirigió a esa gente "dolida" por el boom de su hermana pequeña. "Quiero empezar diciendo que lo entiendo, de verdad. Llevo emprendiendo y trabajando desde los 14 años, sé lo difícil que es empezar solo y desde la nada más absoluta", expresó el 'streamer' en su perfil de X. "Quiero pensar que la gente a la que le duele esto es por simple envidia, pues en el fondo quiero creer que cualquiera en mi posición también solucionaría la vida de sus seres queridos si tiene la oportunidad", añadió.

"Mientras yo esté vivo, mi familia tendrá lo que quiera y si mi hermana pequeña quiere vivir de redes y ser 'influencer', así será. Si llega el día que lo quiera dejar tanto ella como Marta, aquí estaré para ocuparme de ellas si lo necesitan", apuntó el 'streamer'. "Confío en mi hermana Laura plenamente, creo que será más que Marta y que yo si me hace caso [...] A su edad ni Marta ni yo teníamos su alcance. A su edad yo no tenía el conocimiento que tengo ahora a nivel empresarial ni la educación financiera que tengo ahora. Combinando todo, confío en que Laura sea 'la bestia definitiva'", zanjó David.

Fichada por una agencia

Una de las asistentes a La Velada VI fue Daniela Bustamante, hija del cantante David Bustamante y la actriz Paula Echevarría, que acaba de fichar por la misma agencia de representación de 'influencers' de Marta Díaz y otros rostros conocidos como Laura Escanes y Alice Campello, TWIC (The Wolf Is Coming), dos semanas antes de cumplir la mayoría de edad. Este también supuso su salto al mercado de 'influencers'. Tras este contrato la joven, que hasta ahora también se había mantenido en un segundo plano en las redes sociales, aunque sí que había acompañado a su madre en algún 'photocall', ya suma más de 40.000 seguidores en Instagram y más de 50.000 en TikTok.

“Me parece normal, te quiero decir... Su padre es conocido, yo también, lo raro sería que no fuese así y me parece dentro de lo normal”, declaró Echevarría en una entrevista con 'Infobae' sobre la nueva exposición pública de su hija. Daniela posó por primera vez ante las cámaras en junio de 2025, durante la gala de los Premios ELLE. La menor también dio allí su primera entrevista a Javi Hoyos. "Mi madre para mí es todo, es mi pilar, es la persona a la que le cuento todo, la persona con la que me peleo, es la persona con la que me río, es la persona con la que quiero hacer todo", declaró en aquel momento.

Miedo a la exposición

Después de aquella aparición, Echevarría reconoció que se había arrepentido y que había sentido "vértigo" al ver que su hija quedaba ya "expuesta". "El día que se puso conmigo en un 'photocall' fue porque salió de ella, no salió de mí. Le apeteció en ese momento. Me dieron un premio, sintió mucho orgullo de mamá y le apetecía ponerse. No fue premeditado, fue espontáneo", explicó entonces.

En sus redes sociales, la joven ya ha compartido algunos vídeos con sus seguidores. En uno de ellos explica sus próximos planes de celebración de la mayoría de edad. "Lo voy a celebrar en mi pueblito con mis amigas. Quiero hacer una fiesta en Madrid, pero eso habrá que ver cuándo porque se me están complicando las fechas", comentó.

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Otros apellidos conocidos

En los últimos años también han dado el salto a las redes sociales otros rostros con apellidos muy conocidos, como María Guardiola, hija del entrenador Pep Guardiola, que acumula cientos de miles de seguidores en Instagram y colabora con firmas de moda y lujo; Luna Serrat, nieta del cantautor Joan Manuel Serrat, que se forma como cantante y actriz mientras combina su faceta en redes sociales; diversos rostros del entorno televisivo, como Anna Padilla (hija de Paz Padilla), Alejandra Rubio (hija de Terelu Campos) y Julia Janeiro (hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario), y Victoria Federica de Marichalar, hija de la infanta Elena, convertida en una de las 'influencers' españolas con mayor repercusión gracias a sus colaboraciones con marcas y su asistencia habitual a eventos de moda.