Carlos Alcaraz cambia de look: su nuevo peinado deja en 'shock' a todo el mundo

El tenista Carlos Alcaraz ha vuelto a acaparar todas las miradas, aunque esta vez no por lo que ha hecho sobre la pista, sino por su nuevo cambio de ‘look’.

A apenas 10 días de su esperado regreso a la competición en el Masters 1000 de Cincinnati (Ohio, EEUU), que se disputará del 13 al 23 de agosto, el murciano ha publicado en Instagram una serie de imágenes como recuerdo del día en que la selección española conquistó su segunda estrella mundial. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores ha sido su peinado.

Si durante el Mundial se le pudo ver con una melena considerablemente más larga, ahora ha sorprendido luciendo unas 'cornrows', conocidas también como trenzas africanas, de raíz o boxeadoras. La publicación no ha tardado en hacerse viral y ha recibido comentarios de compañeros como Cucurella, uno de los protagonistas de la final frente a Argentina, que ha escrito: “Trencitas de fantasía”, acompañado de una carita con corazones en los ojos.

Carlos Alcaraz luce nuevo peinado: unas trenzas africanas. / Archivo

Parecidos razonables

Algunos usuarios también han aprovechado el cambio de imagen para bromear con el parecido del tenista con algunos artistas internacionales. “Travis Alcaraz”, ha escrito un seguidor en referencia al rapero Travis Scott, mientras que otro ha comentado: “You ain’t Drake babyyyy” (“No eres Drake, bebé”), comparándolo con el cantante canadiense.

Los cambios de 'look' de Alcaraz

Fuera de las pistas desde mediados de abril por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz ya ha acostumbrado a sus aficionados a sus cambios de imagen. Antes del US Open de 2025 apareció completamente rapado y, pocas semanas después, sorprendió con un llamativo tinte rubio platino, que también generó un aluvión de comentarios.

Tras comenzar 2026 con el pelo muy corto y conquistar el Open de Australia, el murciano dejó crecer su melena. Más adelante apostó por un corte de estilo 'mullet' y ahora ha decidido dar un paso más con unas trenzas africanas, justo antes de su prevista reaparición en Cincinnati.

Tendencia del verano

Lo cierto es que este peinado se ha convertido en una de las tendencias del verano. En los últimos días, también lo han lucido 'influencer's como Marta Díaz y Fabiana Sevillano durante La Velada del Año 6, así como el futbolista Marc Cucurella, que acudió a la peluquería jamaicana de Sheldon Edwards, en Londres, para trenzarse toda la cabeza después de la final del Mundial.

Vuelta al circuito

Mientras tanto, Alcaraz afronta la recta final de su recuperación después de un inicio de temporada brillante. El murciano comenzó 2026 conquistando el Open de Australia, donde derrotó a Novak Djokovic en la final y completó la carrera del Grand Slam con solo 22 años. Posteriormente, levantó el título en Doha, disputado del 16 al 22 de febrero, consolidando un excelente arranque de curso.

Sin embargo, su racha perdió fuerza en la gira estadounidense: en Indian Wells (4-15 de marzo) cayó en semifinales ante el ruso Daniil Medvedev, mientras que en Miami (18-29 de marzo) fue eliminado en la tercera ronda por Sebastian Korda.

Ya sobre tierra batida, el pasado 12 de abril, Alcaraz alcanzó la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde perdió contra Jannik Sinner en el primer enfrentamiento oficial entre ambos de la temporada. Ahora, el joven tenista espera volver a competir por el título en Cincinnati antes de afrontar el US Open, el último Grand Slam de la temporada.