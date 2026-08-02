Los 3 secretos de Shakira que le permiten desafiar el paso del tiempo a sus 49 años

Como ha demostrado recientemente en el espectáculo de la final del Mundial, Shakira continúa manteniendo una extraordinaria condición física a sus 49 años.

Para ello, la artista colombiana se prepara a conciencia antes de cada concierto, una rutina que considera imprescindible para afrontar el desgaste de sus actuaciones, que superan las dos horas de duración.

"Hago ejercicio y estiro, como si las dos horas sobre el escenario no fueran suficientes”, comenta la cantante en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde muestra algunas de las rutinas que forman parte de su calentamiento antes de salir a actuar.

Ejercicios de abdomen y tren inferior

La tabla de Shakira ha sido diseñada por su entrenadora personal, Anna Kaiser, especialista en entrenamiento funcional y responsable de preparar físicamente a la cantante desde hace años.

Su rutina combina ejercicios de fuerza, movilidad y activación muscular con el objetivo de que llegue al escenario con el cuerpo preparado para afrontar las exigentes coreografías de su espectáculo.

Según el 'influencer' MrDotel69, un creador de contenido que tiene en TikTok casi un millón de seguidores a finales de junio, la barranquillera tiene tres trucos que le permiten estar tan en forma: ejercicio, alimentación y suplementos especializados para su voz.

MrDotel69 explica que, dentro de la rutina de entrenamientos de cerca de dos horas diarias de la cantante destaca el 'hip thrust', además de otros ejercicios dirigidos al abdomen y al tren inferior.

El 'hip thrust' es, según explica el entrenador 'fitness' Bret Contreras, una disciplina que permite desarrollar la fuerza de los glúteos y mejorar la potencia de la cadera, aspectos fundamentales para prevenir lesiones y afrontar con garantías movimientos explosivos y coreografías como las que realiza Shakira en sus conciertos.

Control de alimentación y voz

La preparación de la intérprete no se limita únicamente al entrenamiento físico. "Mantiene un control estricto de su alimentación, gastando una fortuna en chefs privados que seleccionan ingredientes orgánicos de la más alta calidad, como pescados frescos y vegetales de hoja verde", prosigue MrDotel69.

Por otro lado, invierte en suplementos personalizados para proteger su voz y su elasticidad y, antes de cada actuación, dedica un tiempo al calentamiento vocal, a los estiramientos, a las sesiones de masaje y también reserva unos minutos para concentrarse antes de salir al escenario.

Con esta combinación de ejercicio, preparación vocal y recuperación, Shakira demuestra que detrás de cada concierto existe un intenso trabajo físico y mental, una disciplina que le permite mantener el alto nivel de energía que exige una de las giras más ambiciosas de su carrera y seguir sorprendiendo al público.