La historia de Cloe, la inseparable compañera de Chenoa

Cloe, la perra adoptada con la que Chenoa comparte viajes, paseos y momentos cotidianos, se ha situado en el centro de una inesperada polémica. Una mujer de Tenerife sostiene que podría tratarse de Lola, su mascota desaparecida en abril de 2024, y ha solicitado una prueba de ADN para despejar definitivamente las dudas.

El equipo de la cantante rechaza esa posibilidad y asegura que la documentación legal y veterinaria acredita la identidad de Cloe, además de defender que su adopción se realizó siguiendo todos los protocolos. La controversia ha vuelto a poner el foco sobre una perra que ya había conquistado a los seguidores de Chenoa por su aspecto, su carácter y una mirada muy particular.

Una perra adoptada que acompaña a Chenoa en su día a día

Chenoa presentó públicamente a Cloe después de adoptarla a través del refugio Lola y su manada. Desde entonces, la mascota se ha convertido en una presencia frecuente en sus redes sociales.

La artista la ha mostrado durante paseos por el campo, jornadas de descanso y escapadas fuera de la ciudad. También ha hablado con cariño de su proceso de adaptación al nuevo hogar y la ha definido como su “angelito”.

Cloe acompaña a la cantante en algunos de sus viajes. Ambas recorrieron el municipio leonés de Congosto y pasearon junto al embalse de Bárcena durante unos días de desconexión que Chenoa compartió con sus seguidores.

Sus ojos de distinto color, el rasgo que más llama la atención

La característica física más reconocible de Cloe es su heterocromía: tiene un ojo azul y otro marrón.

Ese contraste le da una expresión muy singular y ha provocado numerosos comentarios en las publicaciones de la cantante. Sus seguidores destacan su mirada, su aspecto juguetón y la energía que transmite en las imágenes.

Cloe ha sido descrita como una perra de tamaño mayor al habitual en los pomeranias y con una apariencia que recuerda a las razas nórdicas. Su abundante pelaje y sus orejas puntiagudas refuerzan ese aspecto llamativo.

Más allá de su apariencia, Chenoa la muestra como una mascota activa, cariñosa y muy integrada en su rutina.

La polémica que ha vuelto a ponerla en el foco

El interés por Cloe creció después de que Cristina López Setién asegurara haber reconocido en ella a Lola, la perra cuya desaparición denunció en Tenerife en abril de 2024.

La mujer explicó en un vídeo publicado en TikTok que una imagen del animal la dejó paralizada. «Cuando yo la vi me quedé en shock porque dije: “Es Lola”», relató.

López Setién no presenta como probado que ambas perras sean la misma, pero considera que existen coincidencias físicas y temporales suficientes para reclamar una prueba genética realizada con garantías.

La respuesta del entorno de Chenoa llegó mediante un comunicado difundido por la revista HOLA. En él se sostiene que la documentación legal y veterinaria descarta que Cloe sea el animal reclamado y se insiste en que todo el proceso de adopción fue correcto.

Una nueva compañera tras la pérdida de Shirly

La relación de Chenoa con los animales ocupa desde hace años un espacio importante en su vida pública.

En 2020, la cantante perdió a Shirly, una bichón maltés que permaneció junto a ella durante 16 años. La artista compartió entonces un mensaje de despedida en el que la definió como una compañera de vida.

La llegada de Cloe abrió una nueva etapa. Desde su adopción, la perra se ha convertido en una compañía constante y en una de las protagonistas más queridas de las publicaciones de Chenoa.

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La controversia sobre su identidad permanece abierta en el terreno de las versiones enfrentadas. Mientras la mujer de Tenerife reclama una prueba de ADN, el equipo de la cantante sostiene que la documentación disponible resulta concluyente.