George Clooney, evacuado de su casa por los incendios en el sur de Francia

Los incendios que arrasan el sur de Francia han calcinado ya más de 40.000 hectáreas y han obligado a evacuar a más de 200.000 personas, unas cifras que sitúan esta ola de fuegos entre las peores registradas en el país.

Los servicios de emergencia, reforzados por la ayuda internacional, luchan sin descanso en condiciones meteorológicas extremas, marcadas por fuertes vientos y temperaturas récord que dificultan las tareas de extinción.

Entre los evacuados también hay caras conocidas: George Clooney, su mujer Amal y sus dos hijos han tenido que huir de su casa en Brignoles (sureste de Francia), asediada por un grave incendio.

Tras esto y debido a la gravedad del asunto, el actor envió una carta al alcalde, Didier Brémond, en la cual ofrecía ayuda para la reconstrucción del pueblo: "Querido Didier: En este momento no sabemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a esta terrible situación y, mientras evacuamos Brignoles, queremos destacar dos cosas", comienza el texto, publicado este jueves por medios estadounidenses como The Hollywood Reporter.

El actor y director estadounidense George Clooney en la alfombra roja del AFI Fest en Los Ángeles, el pasado mes de octubre. / MÓNICA RUBALCAVA / EFE

"En primer lugar, esperamos que tú y los habitantes de nuestra ciudad estéis a salvo. Y en segundo lugar, Amal y yo estamos comprometidos a asegurar que, pase lo que pase con nuestro pueblo, sigamos formando parte de esta comunidad y contribuyamos a su reconstrucción. Amamos Brignoles y a los amigos que viven allí", agrega el actor en la carta.

La familia Clooney adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var, un lugar donde crían a sus hijos, los mellizos Ella y Alexander, que están escolarizados en la zona.

Tanto el actor como su mujer -nacida en el Líbano- y sus hijos -nacidos en el Reino Unido- obtuvieron la nacionalidad francesa en 2025, justificada por el Ministerio francés de Exteriores por su contribución, gracias a la notoriedad del actor estadounidense, a la influencia y a la imagen internacional que han dado de Francia.

Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el actor y afirmó que el hecho de que George y Amal Clooney hubieran accedido a la nacionalidad francesa era una "buena noticia" porque son "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos", en referencia a que se opusieron a su elección en 2024.

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El incendio declarado el miércoles por la tarde cerca de la villa calcinó alrededor de 100 hectáreas, según informaron las autoridades locales.