La casa de Lamine Yamal: 3.800 metros cuadrados, tres plantas, piscina exterior con cascada, campo de fútbol y a 10 minutos de Barcelona

Con 19 años recién cumplidos, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los jugadores más jóvenes en ganar un mundial. Sus éxitos deportivos lo han llevado hasta la cima de la fama y, con ello, miles de personas se han empezado a fijar en su vida fuera de los terrenos de juego.

A pesar de que hay temas que han generado mucho interés mediático, como su vida amorosa, la celebración de su cumpleaños o algunas declaraciones polémicas en entrevistas, una de las preguntas que más gente se hace es: ¿Dónde está viviendo Lamine Yamal actualmente?

Lamine Yamal, nacido en 2007 y criado en el barrio de Rocafonda de Mataró (Maresme), ha protagonizado una irrupción histórica en el fútbol europeo en tiempo récord. Tras debutar con el primer equipo del F.C. Barcelona en 2023 con solo 15 años, no tardó en asentarse en la élite durante la temporada 2023-24.

En septiembre de ese mismo año debutó con la selección absoluta de España y marcó en ese mismo partido, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la selección.

Pieza clave en los terrenos de juego

Por todo ello, Lamine se ha vuelto una pieza clave del combinado azulgrana, ganando tres ligas en solo cuatro años. También ha jugado a un nivel estelar con La Roja, con la que ha conseguido una Eurocopa y una Copa del Mundo con solo 19 años.

Todos estos éxitos se pueden trasladar también a su vida personal, concretamente al que es actualmente su hogar. El joven delantero vive en una lujosa mansión de Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) que perteneció a Shakira y Gerard Piqué, a 10 minutos de la capital catalana.

Más de 10 millones de euros

El valor de esta mansión está estimado en unos 10 millones de euros y está situada en la exclusiva zona residencial Ciudad Diagonal. Según la revista de decoración 'El Mueble', la mansión fue construida en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller, responsable también del proyecto original para la expareja formada por Shakira y Piqué.

Además, la vivienda cuenta con más de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas principales y dos niveles subterráneos. También dispone de amplios ventanales, piscina exterior con una cascada, una gran piscina interior, un gimnasio privado, pista de pádel, un campo de fútbol privado para el futbolista, una sala de cine, bodega, estudio de grabación y un gran garaje.

Decoración con trofeos y premios

Lamine ha querido conservar los espacios amplios y la decoración en tonos claros, que fueron una de las señas de identidad de Shakira, la cual también apostó por un estilo contemporáneo y luminoso. Aun así, Lamine ha decorado la casa con varios de sus mejores trofeos y premios individuales que ha ido ganando en su corta carrera.

Por tanto, Lamine Yamal, sin duda, ha escogido una de las mejores zonas de toda Barcelona para su casa. Vivir en esta zona implica disfrutar de privacidad, vistas panorámicas y proximidad a colegios internacionales, centros deportivos y hospitales de referencia. De hecho, algunos de sus compañeros de equipo, como Ronald Araujo o Alejandro Balde, también residen en la misma zona.