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Kiko Rivera reaparece por primera vez tras sufrir su segundo ictus

El DJ retoma su rutina tras recibir el alta hospitalaria, priorizando su recuperación junto a su pareja y familia

Archivo - Kiko Rivera.

Archivo - Kiko Rivera. / EUROPA PRESS - Archivo

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Europa Press

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Kiko Rivera vuelve poco a poco a la normalidad tras haber vivido uno de los momentos más duros de su vida. Tras recibir el alta hospitalaria por el segundo ictus que sufrido hace apenas unos días, el DJ ha aprovechado para salir tranquilamente a desayunar con su pareja, Lola García, quien no se ha separado de él en ningún momento.

El cantante afronta ahora una nueva etapa completamente diferente en la que su prioridad ya no son los escenarios ni los compromisos profesionales, sino una recuperación plena junto a sus hijas, su madre y Lola. De hecho, ya ha cancelado toda su agenda para centrarse exclusivamente en su salud.

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Las primeras imágenes del hijo de la Pantoja tras abandonar el hospital muestran a un Kiko tranquilo, acompañado en todo momento por Lola, que se ha convertido en su principal apoyo durante este complicado proceso.

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