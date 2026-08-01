Un hombre irrumpe en el escenario durante un concierto de Karol G en Toronto (Canadá)

La gira Tropicoqueta Tour de Karol G dejó uno de sus momentos más tensos durante el concierto que la artista ofreció en Toronto (Canadá), después de que un asistente lograra acceder al escenario y se acercara hasta ella en plena actuación.

El incidente se produjo mientras la colombiana interpretaba 'Viajando por el mundo'. Las imágenes compartidas por asistentes en las redes sociales muestran cómo un hombre vestido con una camisa naranja sube al escenario y se dirige directamente hacia la cantante. En esos primeros instantes, Karol G continúa interpretando la canción mientras sigue con la mirada los movimientos del individuo.

Intervención de seguridad

Instantes después, el asistente intentó hacerse con el micrófono y agarró del brazo a la artista, llegando a tirar de ella. Poco después, también le sujetó la mano mientras ella trataba de continuar con la actuación. El equipo de seguridad reaccionó de inmediato, redujo al hombre y lo retiró del escenario en cuestión de segundos, lo que permitió que el concierto prosiguiera con normalidad.

La actitud de Karol G durante el incidente ha generado numerosos comentarios entre sus seguidores. Muchos han destacado que la cantante mantuvo la calma y no dejó de interpretar la canción pese al momento de tensión. Entre las reacciones compartidas en las redes sociales se pueden leer mensajes como "No pierde el hilo de la canción en ningún momento", "No le suelta el brazo y sigue cantando" o "Yo habría perdido los nervios".

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El incidente no impidió que el espectáculo continuara con normalidad. Durante esa misma noche, la artista también anunció que 'No me arrepiento de sentir tanto' verá la luz el próximo 7 de agosto, una noticia que fue recibida por el público tras el sobresalto vivido durante el concierto.