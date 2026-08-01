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Ana Mena responde a los rumores de reconciliación con Óscar Casas y habla alto y claro sobre su vida sentimental

La cantante desmiente los rumores de reconciliación con el actor, mostrando su hartazgo por las especulaciones sobre su vida personal

Ana Mena responde a los rumores de reconciliación con Óscar Casas.

Ana Mena responde a los rumores de reconciliación con Óscar Casas. / Gtres

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Europa Press

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Después de semanas en las que su nombre ha vuelto a ocupar titulares por su vida sentimental, Ana Mena ha decidido romper su silencio y dejar claro que no existe ningún acercamiento con Óscar Casas. La cantante, que recientemente fue relacionada de nuevo con el actor tras coincidir en un evento en Ibiza, ha mostrado su cansancio por las constantes especulaciones que rodean cada uno de sus movimientos.

La artista se ha pronunciado en el aeropuerto de Madrid, donde se mostró especialmente incómoda cuando fue preguntada por los rumores que apuntaban a una posible reconciliación con el actor. Lejos de alimentar esas informaciones, Ana fue tajante al asegurar que no existe una relación significativa entre ambos y que no entiende por qué se le empareja con personas con las que apenas mantiene contacto.

Su nombre ha estado ligado en los últimos meses a diferentes rostros conocidos, desde su expareja hasta otros personajes como Ferran Torres o Carlos Alcaraz, algo que, según reconoce, le genera una enorme frustración. La cantante considera injusto que cualquier coincidencia o fotografía sea interpretada como el inicio de una nueva historia de amor y ha reclamado que se respete su espacio personal.

Ana Mena dejó claro que no está interesada en ser relacionada continuamente con otras personas y que desea poder disfrutar de su vida con normalidad, especialmente durante sus vacaciones en Miami, donde pretende descansar y desconectar de la presión mediática.

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Con estas declaraciones, la intérprete pone fin a los rumores que apuntaban a un posible acercamiento con Óscar Casas y reivindica su derecho a vivir su vida sentimental lejos del foco público, cansada de que cada aparición o encuentro ocasional vuelva a convertirse en motivo de especulación.

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