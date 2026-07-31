Las prendas de BTS triunfan en la subasta del Mundial 2026: la camiseta de Jimin recauda más de 95.000 euros y la chaqueta de Jung Kook más de 40.000

La camiseta que llevó Jimin, integrante del grupo de k-pop BTS durante la final del Mundial 2026, que coronó a España frente a Argentina, ha sido el artículo que más dinero ha recaudado, con más de 95.500 euros (unos 110.000 dólares), en la subasta que ha llevado a cabo Christie's entre el 22 y el 29 de julio con artículos de la Copa del Mundial. La casa de subastas también puso a la venta otros artículos como balones de partidos relevantes, camisetas firmadas por algunos de los mejores jugadores del campeonato y otras de las prendas que lucieron los artistas durante la actuación del partido de la final en Nueva York.

La iniciativa ha recolectado más de medio millón de euros (en concreto, 650.000 dólares, unos 570.574 euros) con la venta de un total de 27 artículos que formaron parte del campeonato. Todos los beneficios se destinarán al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, con el objetivo de recaudar dinero para dar acceso a la educación y el deporte de calidad a los niños de comunidades desfavorecidas de todo el mundo.

El balón utilizado en la final del Mundial 2026 / EPC

Los balones con los que jugaron los futbolistas en el campo han sido uno de los grandes reclamos de la venta. Además de las tres pelotas con las que se disputaron los partidos inaugurales celebrados en cada uno de los países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), que cada uno de ellos ha recaudado unos 6.000 euros, también está disponible el balón que se utilizó durante la final, que España disputó contra Argentina, que se ha vendido por más de 95.500 euros.

Entre las prendas han destacado una camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi, que se ha vendido por más de 57.000 euros, una del Miami FC firmada por David Beckham, por unos 2.400 euros, y una camiseta firmada por Selección Nacional Masculina de Fútbol de Estados Unidos, por unos 8.000 euros. Asimismo, también se ha subastado un balón firmado por el mexicano Santiago Giménez, otro grabado con los nombres de Shakira, Kaká y Gianni Infantino, y otro con todas las actuaciones escritas por Chris Martin, de Coldplay.

La chaqueta de Jung Kook de BTS sale a subasta / EPC

Los artículos más demandados han sido los de los integrantes de BTS, la banda de k-pop que participó en la actuación de medio tiempo del partido final. En concreto, la camiseta de Jimin se ha vendido por más de 95.500 euros, mientras que la chaqueta que utilizó Jung Kook durante el concierto y el pañuelo de V se han vendido por más de 40.000 euros. También han recaudado grandes cantidades de dinero los pantalones usados por Suga (unos 28.000 euros), las botas de RM (unos 17.000 euros), los guantes de J-Hope (casi 25.000 euros) y el cinturón de Jin (unos 14.000 euros).

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Por su parte, los guantes de color rosa cubiertos de cristales de Swarovski que llevó Madonna durante la final han sido vendidos por unos 36.000 euros; el traje de Shakira en el videoclip de 'Dai Dai', ha alcanzado los 7.000 euros; los zapatos de Justin Bieber, de su propia marca Skylrk, se han vendido en la subasta por unos 23.000 euros, y la letra de la canción 'We Dance' y el 'setlist' de las actuaciones de la final firmado por Chris Martin, de Coldplay, por más de 13.000 euros.