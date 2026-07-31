'Influencers' e irresponsabilidad: ¿no hay límite?

Esta semana una de las grandes polémicas en redes ha tenido como protagonista a Blanca Pombo, prima de las Pombo, con las que no se habla por movidas familiares. Pero este no es el tema. La polémica ha llegado porque Blanca, que también es 'influencer', anunció el sorteo de una experiencia de voluntariado en Uganda junto a una ONG. La publicación iba acompañada de imágenes de menores y presentaba ese viaje solidario como un premio. Las críticas fueron inmediatas y no era para menos. Estaba convirtiendo la cooperación internacional en un reclamo promocional y utilizaba la imagen de niños vulnerables para generar impacto. Finalmente retiró la publicación y pidió disculpas.

Al mismo tiempo, en las últimas hora hemos sabido que Burkina Faso acaba de prohibir que 'influencers' y creadores de contenido viajen al país para grabar o fotografiar a menores o personas vulnerables con el objetivo de generar contenido para redes sociales o promocionar organizaciones. Fascinante que un país haya decidido legislar sobre algo que hasta ahora solo generaba debates en Twitter o Instagram. El Gobierno de Burkina Faso habla directamente de 'poverty porn', o “pornografía de la pobreza”, es decir, utilizar imágenes de personas necesitadas para despertar emociones, conseguir más visualizaciones, mejorar una marca personal y de paso, si se tercia, recaudar fondos.

Hasta la llegada de las redes, habíamos visto en las revistas o en prensa como figuras públicas visitaban, por ejemplo, un campo de refugiados o una zona en crisis para dar visibilidad a un problema. Pensad, por ejemplo, en Diana de Gales. Sus visitas a hospitales de enfermos de sida o a campos de minas antipersona dieron la vuelta al mundo pero el objetivo era que el foco estuviera en una causa concreta para cambiar la visión pública y presionar a los gobiernos para actuar. De hecho, su campaña contra las minas antipersona contribuyó a que ese debate llegara a la agenda internacional. O sea, el foco era la causa, no el beneficio personal.

En España ya vivimos una polémica muy parecida en 2018 con Dulceida. Durante un viaje a Ciudad de Cabo publicó unas imágenes regalando gafas de sol a unos niños. Se generó entonces una gran debate y descubrimos el llamado white savior complex, el complejo del salvador blanco, la imagen del occidental que llega unos días, ayuda delante de la cámara, se hace fotografías con menores vulnerables y vuelve a casa con un contenido que también beneficia a su imagen pública. A raíz de aquel caso empezaron a publicarse artículos muy interesantes preguntándose dónde estaba el límite entre sensibilizar y utilizar la pobreza como escenario para conseguir 'engagement'.

¿Aprendimos algo de eso? Pues parece que no. Y encima llega Burkina Faso, bajo el control de una junta militar, y seguramente más preocupados por controlar la imagen del país que de proteger a su población, para ganarse unos aplausos no solo controlará el contenido sino que también exigirá acreditar a los voluntarios, que parte de los fondos se destinen realmente al desarrollo de las comunidades y que se priorice la compra de productos locales para favorecer su economía.

Visto lo visto, lo que deberíamos es exigir un poquito más a quiénes damos el poder de profesionalizar su vida influenciando. Gente como Blanca Pombo se gana la vida gracias a sus seguidores, a que comparten sus vídeos, a los likes y al tiempo que se consume su contenido. El algoritmo refleja lo que nosotros decidimos premiar. Así que, si queremos mejores referentes, tendremos que empezar a exigir influencers de calidad. Nosotras ahora nos vamos de vacaciones pero con deberes en la maleta. Como en verano vais a tener mucho tiempo para hacer scroll, al menos la mayoría, fijaos en quién seguís. Preguntaos si las personas a las que regaláis vuestro tiempo realmente aportan algo o simplemente buscan llamar la atención a cualquier precio. Dad valor a vuestro 'follow'. ¡Nos vemos en septiembre!