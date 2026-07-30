El meteórico ascenso de Inés García, novia de Lamine Yamal, tras el Mundial: más de 4 millones de seguidores y campañas de lujo

La vida de la 'influencer' Inés García, de 21 años, cambió de un día para otro cuando salió a la luz que era la pareja de Lamine Yamal. En poco más de tres meses, García se ha convertido en una de las creadoras de contenido más codiciadas del país con más de 4,1 millones de seguidores en Instagram y más de 3,6 millones en TikTok, y ha pasado de hacer colaboraciones con marcas pequeñas a cerrar acuerdos con marcas de lujo, como Loewe, que la vistió para el partido de la final del Mundial de fútbol en Nueva York.

La 'influencer' y el futbolista fueron fotografiados juntos por primera vez en abril, durante un viaje a Grecia, y, a partir de ese momento, se convirtieron en la pareja más buscada del mundo del fútbol. Sin embargo, García confirmó a través de sus redes sociales que su romance había comenzado mucho antes de lo que la gente se pensaba. "Yo conozco a Lamine desde hace mucho más. Tampoco tres años, pero bastantes más meses de los que la gente se cree hasta el día de hoy", confesó la propia 'influencer' a través de un vídeo de TikTok. "Me encantaría contarles una historia súper loca. De que lo vi en un aeropuerto o me lo crucé y se me caían los papeles, y él me ayuda a recogerlos. No. Nos conocimos por redes sociales", añadió sobre su historia de amor.

Primeras muestras de amor

Cuando su romance empezaba, la creadora de contenido ya se dedicaba a las redes sociales, aunque no sumaba ni 100.000 seguidores en Instagram. Tras el primer posado de pareja, durante la celebración del título de la Liga del Barça en un restaurante de Castelldefels, y poco después de empezar su recorrido por Estados Unidos acompañando a Yamal en la Copa del Mundo, la joven pasó de no llegar a los 100.000 seguidores en Instagram a sumar más de 300.000 (además de los más de 800.000 en TikTok).

La 'influencer' Inés García / EUROPA PRESS / Europa Press

Hasta ese momento, García se mantenía muy discreta con su vida privada y seguía compartiendo en sus redes sociales el mismo contenido que hacía hasta el momento, con vídeos sobre moda, belleza y 'lifestyle'. "La gente sabe que no hablo de mi vida privada y que solo publico lo que me gusta. Haré lo que quiera cuando yo quiera y hablaré de lo que quiera cuando yo quiera, pero, hoy, mi vida personal prefiero guardármela para mí", declaró en una entrevista para 'LOC'.

Con el paso de los días y con el Mundial cada vez más avanzado, el perfil de la 'influencer' empezó a dirigirse hacia otro camino. La joven empezó a incluir algunos guiños y referencias a su pareja a través de sus vídeos, muchos de ellos incluso recibían comentarios de Lamine, hasta que se atrevió a compartir más de su relación, como la historia de sus inicios y algunas imágenes de momentos de complicidad entre la pareja.

Relación consolidada

A medida que La Roja iba avanzando por las diferentes fases del Mundial, Inés acompañaba al futbolista a cada partido del campeonato -con su camiseta de Lamine Yamal y el número 19- y, poco a poco, fueron compartiendo públicamente algunos gestos de cariño. Algunos seguidores les vieron paseando por Nueva York, también mostraron su relación en el estadio y publicaron imágenes y mensajes en sus redes sociales. "Eres el mejor, mi amor", llegó a escribir la 'influencer'.

Inés García y Lamine Yamal en la celebración de la final del Mundial 2026 / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

El gran salto a la fama de la creadora de contenido llegó con la victoria de España en la Copa del Mundo. Durante la victoria, en tan solo una noche, la 'influencer' ganó 1,5 millones de seguidores en Instagram, doblando la cantidad que tenía hasta ese momento. Una semana después de la victoria, Inés García confirma su ascenso meteórico con más de 3,6 millones de seguidores en TikTok, acumulando hasta 50 millones de visualizaciones en algunos de sus vídeos de su viaje por Estados Unidos, y más de 4 millones de seguidores en Instagram. En concreto, la fotografía que compartió junto a Lamine y la copa del Mundial acumula más de 17 millones de 'me gusta'.

Colaboraciones con marcas de lujo

Su contenido como 'influencer' también ha cambiado con el paso de los meses. La joven pasó de mostrar sus compras en Inditex a compartir, cada vez más, contenidos de lujo, como el conjunto Prada que escogió para acudir a la casita de Bad Bunny en Barcelona junto al jugador del Barça y que después también se llevó a Estados Unidos.

Esto también se refleja en las colaboraciones con marcas que ha cerrado últimamente. Entre sus últimas campañas publicitarias destacan firmas de renombre Pandora, Oppo, Clinique, L'Óreal Paris y Vichy Laboratoires, entre otras, además de un acuerdo con la marca de lujo Loewe para lucir un pantalón vaquero y un bolso de la marca en la final del Mundial. De hecho, García forma parte de una de las agencias de representación de 'influencers' más reconocidas del sector, In Management, fundada por Dulceida.

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Inés García se crio en Pepino, un municipio muy cercano a Talavera de la Reina, en Toledo. La joven estudió secundaria y bachillerato en el instituto IES Padre Juan Mariana, en donde se graduó en 2023. Tras finalizar sus estudios, la 'influencer' se mudó a Sevilla para empezar sus estudios universitarios en Relaciones Internacionales, una carrera que abandonó temporalmente el pasado mes de febrero "por motivos personales", como ella misma explicó.