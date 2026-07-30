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Chenoa rompe su silencio en pleno concierto tras la polémica por su perrita Chloe: "Vamos a intentar desconectar"

Chenoa rompe su silencio en pleno concierto tras la polémica por su perrita Chloe

Chenoa rompe su silencio en pleno concierto tras la polémica por su perrita Chloe / EUROPA PRESS

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EP

MADRID
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Chenoa atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años después de verse envuelta en una inesperada polémica relacionada con Chloe, la perrita que la ha acompañado durante años. Todo comenzó cuando una mujer aseguró públicamente que el animal era en realidad de su propiedad y acusó a la cantante de habérselo apropiado, unas declaraciones que han generado un intenso debate en redes sociales y de las que la artista, por el momento, no ha querido dar más explicaciones.

En medio de la controversia, Chenoa ha reaparecido sobre el escenario en las fiestas de Cabanillas del Campo (Guadalajara), donde, sin mencionar directamente la polémica, sí hizo un guiño al complicado momento que atraviesa y pidió al público disfrutar de la música durante unas horas.

"¡Ay! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo estáis? Bien. ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, vamos a poner un poquito de música con todo lo que está pasando, que lo sabemos todos muy bien, pero vamos a intentar desconectar al menos un ratito. Así que os doy las gracias por haberme invitado, por haber invitado a la banda y a todo mi equipo a vuestras fiestas. Es todo un honor estar esta noche con vosotros. Muchísimas gracias", expresó nada más comenzar su actuación.

Ya avanzado el concierto, la cantante volvió a abrirse con sus seguidores y reconoció lo importante que está siendo su apoyo en estos días especialmente complicados. "Los fans que llevan tantos años conmigo, la verdad es que da gusto cuando te siguen y es una energía preciosa tenerlos tan cerquita. Siempre viene muy, muy, muy bien, las cosas como son, porque a veces me dan ganas de marcharme a la quinta dimensión. ¡Vámonos!", confesó con una sonrisa, provocando la ovación del público.

Sobre el escenario, Chenoa volvió a demostrar su profesionalidad pese a las circunstancias. Con un llamativo total look rojo, formado por un corpiño ajustado y un pantalón ancho, la artista repasó algunos de los grandes éxitos de su carrera, siendo 'Cuando tú vas' una de las canciones más coreadas por los asistentes.

Además, aprovechó un momento del concierto para reivindicar su estilo personal cuando una niña le preguntó por su vestimenta. "Por cierto, antes una niña me ha preguntado si yo visto así, y le he dicho que sí. Es verdad que ahora se lleva otro tipo de ropa, pero a mí me gusta llevar pantalones de chico y soy un poco de este plan", comentó entre risas.

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Tras finalizar el espectáculo, la cantante abandonó rápidamente el recinto sin detenerse a atender ni a la prensa ni a los seguidores que la esperaban. Su camerino, protegido con vallas y vigilancia de seguridad, reflejó las especiales medidas adoptadas en un momento especialmente delicado para la artista. Chenoa abandonó el lugar acompañada por miembros de su equipo técnico y evitó responder a las preguntas relacionadas con la polémica que rodea a Chloe, manteniendo el silencio sobre un asunto que continúa acaparando titulares.

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