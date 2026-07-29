Todos los detalles sobre la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez

Llega el miércoles y, con él, el último episodio de la temporada del pódcast de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO. Laura Fa y Lorena Vázquez han confesado que aterrizan en este capítulo de despedida "justitas de fuerzas", aunque con la ilusión intacta: en el horizonte se vislumbran novedades —o "cositas", como las han bautizado ellas— en su vida profesional. Sin ir más lejos, ya han adelantado que entre manos tienen un "proyectazo en catalán".

Antes de bajar la persiana estival, eso sí, quedaba actualidad por repasar: la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez que ha copado todas las portadas de revista, el gran anuncio de Sandra Barneda, el polémico viaje de Juan Carlos I a Mallorca, un Miguel Bosé en modo "señoro", la cuenta atrás para el enlace de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la resaca de 'La Velada del Año' y el insólito conflicto que rodea a Chenoa y su mascota.

La emotiva boda de Susanna Griso: un caramelo para la prensa del corazón

Absolutamente todas las portadas de esta semana se han volcado con una misma noticia y protagonistas: la boda de Susanna Griso está "en todas las revistas" —'Lecturas', '¡Hola!' y 'Semana'—. Sin ánimo de hacer la pelota y con la objetividad por delante después del adiós de Lorena a 'Espejo Público', las Mamarazzis alaban lo conseguido por la novia, que ha logrado tener a toda la prensa del corazón contenta: los paparazzi pudieron tomar imágenes; eso sí, bajo la condición de no interferir en ningún momento en la celebración.

El enlace se celebró el pasado sábado 25 de julio, en pleno atardecer en la Costa Brava, con una Griso "espectacular" y con el lujoso hotel La Gavina de S'Agaró como escenario, donde también se alojaron algunos de los invitados. En cambio, la preboda, de la que también hay imágenes, tuvo lugar en un chiringuito, donde la fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada y con el novio afónico para dar el 'sí, quiero'.

Sin lugar a dudas, el tema del día fue el 'look' del novio: una guayabera roja escogida por él mismo. Y es que se trataba de una celebración informal, sin un código de vestimenta estricto —aunque bien es cierto que hubo quienes confundieron la palabra "informal" con estrafalario—. A la cita también acudieron los tres hijos de ella, de quienes se requirió a los medios congregados que, por favor, no se mostrasen sus caras (con la excepción del mayor).

A destacar, también, la insistencia de la pareja a la hora de dejar claro que no querían regalos. Con todo, el mensaje no terminó de calar, pues la cabezonería de los invitados terminó obligándoles a crear una lista de bodas para decorar su nueva casa en L'Armentera, un municipio de la comarca del Alt Empordà ubicado justo al lado de L'Escala. Entre los "detallitos", una mesa de billar, vajillas y decoración.

En lo emotivo, tomaron la palabra el novio, uno de los siete hermanos de la novia y Jaime de los Santos, uno de sus mejores amigos. Los discursos de todos ellos contribuyeron a una conmovedora celebración, que terminó con varios de los asistentes con los ojos aguados.

Ahora, los recién casados pasan la luna de miel en su nuevo hogar —ayer mismo cenaron en el restaurante Riuet d'Empúries—, donde "hacen vida normal". Algo muy propio de ella, siempre de perfil bajo y de quien nadie dirá jamás una mala palabra: las Mamarazzis, que han trabajado a su lado, lo saben muy bien.

Sandra Barneda anuncia que pasará por el altar

De boda en boda. Sandra Barneda ha anunciado en sus redes sociales que se casa con su novia, Pascalle Paerel, primera bailarina del Ballet Nacional de los Países Bajos. La relación, tras cuatro años, está consolidada hasta el punto de que las dos habían dado el paso de comprarse una casa juntas, algo que anunciaron en un vídeo que se hizo enormemente viral.

A la espera de conocer cuál será la fecha oficial del enlace, las Mamarazzis apuntan a otro frente: Nagore Robles, expareja de Barneda, y Carla Flila quieren que se vuelva a hablar de ellas y "no dejan de enseñar la patita" en redes sociales. Ni las idas, ni las venidas, ni los tentativos de la pareja han conseguido, sin embargo, que se publique contenido sobre ellas. "Ni Javi Hoyos", ha bromeado Fa.

¿Estuvo Juan Carlos I en Marivent?

Una semana más, el rey Juan Carlos I vuelve a ser noticia, esta vez por su viaje desde Ginebra hasta Mallorca. ¿El motivo? La visita a su buen amigo Miguel Arias, dueño del restaurante Flanigan, ubicado en el exclusivo Puerto Portals, donde atracan todos los yates de lujo y donde se reunía habitualmente la Familia Real.

El emérito llegó, se fue directo al restaurante y, después, según apuntaron varias informaciones, puso rumbo directo al palacio de Marivent, residencia de verano de la Casa Real. La Familia Real, sin embargo, salió rápidamente a desmentirlo. La otra versión de la historia llega de parte de la periodista Mari Ángeles Alcázar, que sostiene que el padre de Felipe VI pernoctó en casa de Manuel Piñera, otro empresario amigo suyo, antes de viajar a la isla de Cerdeña.

Miguel Bosé, vacaciones en familia y un 'post' de cuñado

Otro que anda por Mallorca es Miguel Bosé. "No descansa de ser un señoro", ha crticado Fa a raíz de la publicación con la que el cantante entró a hablar de los incendios: en su línea habitual, el artista niega el cambio climático y alude a varias 'fake news'.

La noticia, en cambio, va por otro lado y (por suerte) tiene mejor fondo: Bosé se encuentra en la zona de Esporles con sus dos hijos biológicos y los dos de Nacho Palau; tal y como acordaron ambos, los niños pasan las vacaciones juntos. Cabe recordar que en septiembre se trasladarán de forma definitiva a Andorra, donde los pequeños comenzarán el curso en un colegio de élite del principado.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

En un capítulo repleto de bodas, no podía faltar una de la que se viene hablando últimamente; y no precisamente poco. En una última hora llegada desde Portugal, el medio 'V+Fama' ha desvelado todos los detalles de la invitación a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Este sábado, "por fin", se producirá el enlace, prácticamente un año después de que la pareja anunciase su compromiso con el "pedrote" que el futbolista regaló a su prometida, que más tarde salió a lucir anular en una publicación de Instagram con el mensaje "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Los detalles del enlace: sábado 1 de agosto, a las 17.00 horas, en Sintra, una localidad cercana a Lisboa repleta de castillos, aunque el asunto pierde cierta gracia cuando uno descubre que esas construcciones son recientes o, por lo menos, no datan de la Edad Media.

Y del altar a la ficción: según 'The Sun', el futbolista luso debutará como actor invitado en una serie televisiva titulada 'Day 1s', primer proyecto de la productora que fundó junto al director Matthew Vaughn, UR. Marv Studios.

'La Velada del Año', el fenómeno que las Mamarazzis no se pierden

Las Mamarazzis también están al día de lo que consume el público juvenil, y ahí manda 'La Velada del Año' de Ibai Llanos, con picos de más de ocho millones de espectadores solo en YouTube y una devoción absoluta entre los más jóvenes.

En las peleas del 'main event', Plex —que acudió acompañado de Aitana— salió ganador frente al 'youtuber' salvadoreño Fernanfloo, mientras que Illo Juan, 'youtuber' y novio de Lola Índigo, cayó ante TheGrefg. Pero el momento más viral fue otro: el 'unboxing' de la cara de Laura Díaz, hermana de Marta Díaz, que hasta entonces había permanecido en el anonimato. La cosa no quedó ahí, porque cuando Marta ganó su combate contra la 'influencer' Tatiana Kaer instó a la audiencia a darle al botón de 'Seguir' a su hermana en Instagram. Las Mamarazzis cuestionan precisamente eso: seguir por inercia a alguien solo por ser "hermana de".

Y hablando de controversias de creadores de contenido: también ha habido polémica con Blanca Pombo, la prima de María Pombo —aunque un desencuentro empresarial entre ambas partes desembocase en que ni siquiera se dirijan la palabra—, quien durante su viaje a Uganda tuvo la fabulosa idea de publicar una foto con un niño de allí en brazos para sortear un voluntariado.

Chenoa, su perrita Cloe y una denuncia con prueba de ADN

La temporada ha llegado a su fin con Chenoa, aunque esta vez nada tiene que ver con su vida sentimental. Con un sinfín de proyectos televisivos en marcha, la presentadora publicó unas imágenes de su perrita Cloe, a la que llevó al programa que ella misma conduce, 'Dog House'.

Todos los detalles sobre la boda de Susanna Griso y Luíz Enriquez

A raíz de esas imágenes, una mujer de Canarias denunció a través de las redes —y después en distintos espacios televisivos— que ese animal era en realidad su perra, y llegó a pedir pruebas de ADN para corroborarlo. En un primer momento, el equipo de la cantante y presentadora se negó y facilitó la documentación que confirmaba que la adopción se había llevado a cabo de forma legal. Ahora, sin embargo, el asunto está en manos de la Policía y sí se han realizado las pruebas de ADN, que han confirmado que no se trata del mismo animal.

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast Mamarazzis se emite cada miércoles en directo a las 14.30 horas en las cuentas de Instagram y X de este diario. También lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.