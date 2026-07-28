El refugio de Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, en el Pirineo Aragonés: "Pasan los años y no deja de sorprenderme"

En verano, todo el mundo disfruta de las vacaciones visitando diferentes lugares, ya sean zonas nuevas que descubrir o regiones que se visitan todos los años. La alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca tendrá sus vacaciones en el mes de agosto y es más probable que guarde algunos días para acudir a este lugar del Pirineo Aragonés donde se encuentra un municipio que ella visita desde que es pequeña.

Esta región de la provincia de Huesca es el Valle de Tena. En plenos Pirineos, la zona destaca por sus increíbles paisajes conformados por peñas, bosques y lagos. Se trata de uno de los valles más extensos de esta cordillera montañosa y también de los más poblados. El lugar ofrece una gran cantidad de actividades para hacer. Todas relacionadas con la naturaleza y el aire puro.

Desde la infancia paso unos días de vacaciones en este bonito pueblo del Pirineo aragonés en el valle de Tena Natalia Chueca — Alcaldesa de Zaragoza

La propia alcaldesa reconoce en una publicación de Instagram que pasan los años y no deja de sorprenderle. "Desde la infancia paso unos días de vacaciones en este bonito pueblo del Pirineo aragonés en el valle de Tena", describe en la fotografía. El municipio del que se trata es Panticosa. Un pueblo de 750 habitantes ubicado en un enclave privilegiado de la Reserva de la Biosfera Ordesa – Viñamala.

¿Qué hacer en el Valle de Tena?

El Valle de Tena cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos. En sus imponentes montañas se encuentra una gran cantidad de pueblos que visitar y muchas rutas de senderismo donde ver cascadas, lagos y altas cumbres. Se puede visitar el Parque Faunístico de Lacuniacha o disfrutar desde otra perspectiva del valle con la tirolina doble más larga de Europa o en el columpio del valle, ambos en Hoz de Jaca. Este último se trata de un balacín gigante suspendido en una enorme pared a 150 m. de altura sobre las aguas del embalse de Búbal.

Además de las rutas de senderismo, también es el lugar perfecto para ir con la bicicleta, algo que también le encanta a la alcaldesa. En concreto, cuenta con un espacio para BTT en el Alto Gállego conformado por un total de 39 rutas con más de 500 kilómetros de recorridos en su mayoría por sendas y caminos.

Noticias relacionadas

En la zona de Panticosa, pueblo que visita desde la infancia la alcaldesa, se puede disfrutar de su Balneario, considerado de los más antiguos de Europa, rodeado de picos de más de 3.000 metros de altitud y bañado por las aguas del Ibón de Baños. Otra actividad es el Tren de Alta Montaña 'El Sarrio'. Este vehículo permite llegar al desconocido y maravilloso Valle de la Ripera donde espera una red de rutas señalizadas para niños y adultos y donde se puede bañar en las pozas del valle.

Fuente: El Periódico de Aragón