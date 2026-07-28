El futbolista Erling Haaland (25 años) sobre las mujeres: "Vosotras hacéis del mundo un lugar mejor"

El cuento vikingo de Noruega, liderada por el gigantón Erling Haaland, ha sido sin duda una de las grandes historias de este Mundial 2026. Los noruegos, apeados finalmente en cuartos de final frente a Inglaterra, no habían llegado nunca tan lejos en una Copa del Mundo, y lo hicieron en su regreso a la competición tras 28 años ausentes. Una selección que ha caído en gracia en redes sociales gracias a sus celebraciones vikingas y a la viralidad del 'Cyborg' Haaland, descubierto por muchos a través de memes globales aunque, cabe decir, ya lleva años siendo uno de los goleadores más prolíficos del mundo en las filas del Manchester City.

Aunque no suele hablar demasiado sobre su vida privada, de vez en cuando Haaland sí que explica cómo es su vida en pareja junto a Isabel Haugseng Johansen, con quien tuvo su primer hijo a finales de 2024. Ella también fue futbolista y jugaba en el Byrne FK noruego en el que empezó a jugar el delantero. Allí se conocieron. "Me envió un mensaje. Jugaba en el mismo club que yo, el Bryne. Fue ella quien se fijó en mí. No fui yo quien se fijó en ella", ha explicado en varias ocasiones.

Minecraft y cena en casa

¿Cómo es la noche perfecta para la pareja noruega? Cena en casa y videojuegos. "Esto probablemente le resulte un poco embarazoso, pero a ella le gusta jugar a videojuegos. Así que jugamos juntos a Minecraft. Construimos casas y todo eso", reveló Haaland, gran aficionado a los videojuegos y al Minecraft en especial, este juego de construcción y exploración donde todo tiene forma de bloque.

Además, Haaland confesó que es él el que cocina de los dos, aunque a veces escogen volver a Bryne y pedir kebabs. Le encantan, los kebabs, pero es futbolista profesional. "Son una de las mejores cosas que existen, pero nunca puedo comerlos. A veces estoy sentado en casa y pienso: 'Oh, estaría genial'".

"Las mujeres hacéis del mundo un lugar mejor"

En 2023, Haaland sorprendió a muchos con una original publicación por el Día Internacional de la Mujer. Lamentablemente, no es habitual que los futbolistas de primer nivel hagan este tipo de publicaciones.

El noruego publicó un crucigrama acompañado de un texto. "¡Esto va para todas mis seguidoras en este día tan especial! Aquí está mi mensaje para cada una de vosotras. ¿Podéis encontrarlo en este crucigrama? ¡Lo publicaré en mis historias más tarde! #DíaInternacionalDeLaMujer".

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Más tarde reveló la frase. "Todas vosotras hacéis del mundo un lugar mejor". Una manera original de felicitar a las mujeres en su día que fue muy aplaudida por todas las fans del 'Cyborg', toda una estrella mediática desde este Mundial tan especial para él.