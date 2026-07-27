El restaurante favorito de Mikel Merino: el rincón gastronómico vasco que conquista al crack de la Selección

Mikel Merino es uno de las grandes estrellas que ha dejado el Mundial 2026: el centrocampista del Arsenal, se ha consagrado como una de las piezas clave del torneo, consolidando su estatus de referente internacional y demostrando que vive el mejor momento de su carrera profesional en la élite del fútbol.

"La comida del País Vasco es una de las mejores del mundo"

Mientras su nombre copa titulares por su actuación sobre el césped, el vídeo de una campaña publicitaria, difundido en enero por Google Pixel y el Arsenal, vuelve a ponerse de actualidad, al revelar una de las facetas más personales del futbolista: sus gustos gastronómicos.

En el vídeo, una 'influencer' habla del equipo británico y de su relación con el País Vasco: su entrenador y tres centrocampistas son o se han formado allí. "La conexión entre el Arsenal y el País Vasco es profunda. No solo porque Mikel [Arteta] nació aquí, sino que también nuestro trío centrocampista se formó en esta parte del mundo. Además del fútbol, también son conocidos por una cosa: la buena comida", explica. Y añade que "Mikel Arteta una vez dijo que la comida del País Vasco es una de las mejores del mundo".

Los tres centrocampistas, en un bar

Junto con dos aficionados vascos del Arsenal, la 'influencer' recorre las calles de San Sebastián para conocer los sitios gastronómicos favoritos de los tres jugadores: Mikel Merino, Martin Ødegaard y Martín Zubimendi.

La primera parada es el Bar Sport, un conocido establecimiento de la capital guipuzcoana, cuyos responsables aseguran que tanto Merino como Arteta, Ødegaard y Zubimendi han pasado por allí en más de una ocasión.

En el monte Ulía

Por su parte, el restaurante favorito de Merino es el Zelai Txiki. Situado en las faldas del monte Ulía, este restaurante es uno de los referentes de la cocina tradicional vasca y destaca especialmente por la calidad de sus pescados y mariscos.

Su propuesta gastronómica gira en torno al producto local y de temporada, con especial protagonismo para recetas ligadas al mar Cantábrico.

El establecimiento, además, cuenta con una reconocida trayectoria dentro de la gastronomía vasca gracias a su apuesta por la sostenibilidad y por una cocina que combina tradición y respeto por el producto.

Entre la carne y la tarta de queso

Para Ødegaard el mejor restaurante es el Saltxipijatetxea, especializado en carnes y conocido por su producto de calidad y las brasas.

La campaña concluye en la playa de Zurriola, desde donde la 'influencer' y los dos aficionados contemplan el monte Ulía, el lugar favorito de Zubimendi, mientras degustan una porción de tarta de queso, otro de los grandes símbolos gastronómicos de San Sebastián.

La Viña

La ciudad es considerada una de las capitales culinarias de España y es mundialmente conocida por este postre, popularizado por el restaurante La Viña.

Precisamente, el pasado mes de junio se conoció la jubilación de Santiago Rivera, creador de la famosa tarta de queso de La Viña, poniendo fin a una trayectoria que ayudó a convertir una receta local en un fenómeno internacional.