Controversias
Jordi Cruz, chef, sobre la paternidad: “Hay que tener hijos, aunque sea uno, aunque no te guste"
Las declaraciones no han tardado en hacerse virales en las redes sociales: "Quitadle los micrófonos ya"
Jordi Cruz, chef Michelin, sobre la polémica de los becarios: "Al día siguiente tenía pintadas en la puerta con la palabra 'explotador'"
Jordi Cruz responde, implacable, a los ataques de Patricia Conde a 'MasterChef' cuatro años después: "Hizo la tontería más tonta del mundo"
No es la primera vez que Jordi Cruz se ve envuelto en una polémica por sus declaraciones. En los últimos días, el chef y jurado de 'Masterchef' ya ha protagonizado titulares después de responder con dureza a Patricia Conde.
La presentadora acusó a Cruz de ser un mero "pelele" tras su paso por el programa 'Masterchef Celebrity', y el cocinero ha asegurado que conoce lo que realmente ocurrió, aunque nunca lo contará.
Tan solo unos meses atrás, Cruz había vuelto a pronunciarse sobre la controversia que arrastra desde hace años por sus comentarios sobre los becarios en la alta cocina, asegurando que aquella polémica tuvo una alta repercusión en su vida profesional y privada.
"Qué aburrido sin eso"
Ahora, el cocinero vuelve a estar en el centro del debate por unas declaraciones realizadas en el pódcast B3tter, donde ha reflexionado sobre la paternidad.
Jordi Cruz, que tiene dos hijos junto a su pareja, la arquitecta brasileña Rebecca Lima, ha asegurado que "hay que tener hijos, aunque sea uno, aunque no te guste" porque, a su juicio, "te da una segunda etapa de la vida donde la química ya no es la misma, donde la prioridad no eres tú".
Durante la conversación, el chef ha insistido en que la llegada de los hijos supone un cambio vital y que llena una etapa de la vida que de otro modo puede quedarse vacía: "Ay, qué aburrido sin eso. Qué complemento tan bueno, qué bonito construir algo en equipo con tu sangre".
¿Cómo ha acabado siendo padre de dos niños?
"Le da mucho sentido a una segunda etapa de la vida, que te va a llevar al final de tu vida, y que dejarás a otra personita siguiendo cosas. Pues mola, es muy necesario", ha añadido, aunque inmediatamente matiza que "no obligatorio".
Cruz también ha sorprendido al explicar cómo acabó siendo padre: "A mí me obligó mi mujer a tener hijos, me obligó ella. Ella marcó todo, decía: 'Aquí nos vamos a casar, aquí vas a decir que sí...'. Yo soy muy buen mandado. Soy un soldado, yo formo parte de un equipo, mi obligación es cumplir".
"Quitadle los micrófonos ya"
Las declaraciones no han tardado en hacerse virales y han provocado una polémica en Instagram, donde numerosos usuarios han criticado tanto el mensaje como la forma de plantear la paternidad.
Entre los comentarios más compartidos destacan algunos como: "¿Tener hijos para darle sentido a tu vida cuando la ilusión está agotada? Tener hijos debe responder a un deseo y a una voluntad firme, seria y reflexionada"; "Si no te gusta, ni te llama, no debes ser padre. Es una responsabilidad muy grande para afrontarlo como si fuera un reto personal. Va mucho más allá"; o "Qué triste que alguien te obligue a tener hijos y más triste es aceptar eso si no querías".
La controversia también ha llegado a X, donde un tuit, que acumula miles de visualizaciones, resume buena parte de las críticas recibidas por el cocinero: "Jordi Cruz llamando a tener un hijo 'qué complemento tan bueno' y diciendo que hay que tenerlos aunque no te gusten. Por favor, quitadle los micrófonos ya".
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