Famosos
Carlos Latre: "Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país por lo que somos"
El humorista atendió a 'Europa Press' para hablar sobre la cuarta entrega de 'Tadeo Jones'
Carlos Latre es uno de los humoristas más populares de España. El valenciano dio el salto a la fama gracias al programa 'Crónicas Marcianas', donde fue conocido como el "hombre de las mil voces".
Su último proyecto audiovisual es en la película 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', la cuarta entrega de la franquicia de animación española más taquillera de la historia, donde pone voz a tres personajes.
La película no llega a los cines hasta el próximo 26 de agosto, pero el humorista ya ha empezado a promocionar la película. En una entrevista a 'Europa Press', el miembro del jurado de 'Got Talent España' reivindicó la importancia de valorar el talento de profesionales españoles en distintos ámbitos, desde el arte hasta la sanidad.
El presentador de televisión señaló que "debemos estar bastante orgullosos, debido a que venimos de un éxito en Cannes, sin procedentes con los Javis. También, venimos de tener representantes en todo el mundo, sobre todo en la industria cinematográfica".
Latre desveló que Javier Bardem y Penélope Cruz "son los mejores embajadores que puede tener un país".
No dudó en decir que el "mundo del cine está atravesando por un buen momento", pero también el de la ficción: "Las series españolas son premiadas en todo el mundo, laureadas en todo el mundo. Tenemos una animación que es punta de lanza a nivel mundial".
Por esta razón, el humorista quiso dejar claro que "no solo tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país cuando ganamos un mundial de fútbol".
"Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país sabiendo y conociendo lo que somos y lo que representamos. Que tenemos la mejor animación del mundo, la mejor medicina del mundo, los mejores profesionales, los mejores actores, los mejores chefs y los mejores cómicos", concluyó.
Fuente: Sport
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