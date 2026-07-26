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Gastronomía

El restaurante de Camas donde siempre come Sergio Ramos: "Pide la ensalada de pollo con manzana y el solomillo"

Este negocio lleva años siendo uno de los más populares de esta zona del Aljarafe sevillano gracias a su carta centrada en guisos, carnes y arroces

El refugio de Sergio Ramos en su hogar natal, Sevilla: una finca de lujo con vigas de madera y 13.000 m2

El restaurante de Sevilla al que suele ir Sergio Ramos cuando visita su ciudad natal

El restaurante de Sevilla al que suele ir Sergio Ramos cuando visita su ciudad natal / Sergio Ramos

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

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Sin grandes lujos, cartas rimbombantes ni estancias de revista, solo una gastronomía tradicional con tal calidad que lo ha hecho uno de los restaurantes más populares del Aljarafe sevillano. Así es El Rincón de Paco, el establecimiento especializado en comida andaluza que se ha convertido en el favorito de Sergio Ramos, al que acude cada vez que visita su pueblo natal, Camas.

Porque, a pesar de los años y las transformaciones, Ramos sigue mostrando su pasión por su tierra y por su exquisitez gastronómica, que degusta cada vez que puede en el que se ha convertido en su negocio de cabecera, El Rincón de Paco.

Este restaurante situado en Camas está especializado en parrilla, brasas, arroces de la casa y guisos, todo ello disponible a precios para todos los bolsillos.

Ensalada de pollo, solomillo y coquinas, el plato favorito de Sergio Ramos

Un lugar en el que Ramos siempre acaba pidiendo un mismo plato: "Ensalada de pollo con manzana, solomillo a la pimienta y coquinas".

El propio dueño de El Rincón de Paco así lo explicó en una entrevista con 'El Chiringuito de Jugones' que ahora recoge la revista 'Lecturas', en la que aseguró que al jugador "le gusta mucho comer ahí".

Una pasión por su cocina que el propio Sergio Ramos ha mostrado en alguna ocasión en sus redes sociales, donde compartió una instantánea con el dueño del restaurante y aseguró: "Nada mejor que una buena comida en El Rincón de Paco, gracias Paco. Abrazo".

Cocina andaluza, brasas y horario del restaurante de Camas

Pero Ramos no es el único que se ha rendido ante los guisos y platos tradicionales de este restaurante de Camas sino que, gracias a su carta de cocina andaluza con mariscos, carnes y platos clásicos, se ha convertido en uno de los negocios más emblemáticos y admirados de esta zona del Aljarafe.

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Un negocio que se localiza en la calle Julio César número 13 de Camas y que se puede visitar de lunes a domingo en horario de 7.00 a 15.00 horas.

Fuente: El Correo de Andalucía

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