Marta Díaz, Clersss, Plex o IlloJuan: así ha sido el cambio físico de los protagonistas en la Velada del año

Este sábado por la tarde (a partir de las 19 horas) tendrá lugar el evento de creadores de contenido más esperado de todo el año: la Velada del Año VI. El evento de boxeo amateur organizado por el 'streamer' Ibai Llanos ha vuelto este fin de semana con la intención de romper de nuevo todos los récords de espectadores en las plataformas de 'streaming'.

Más allá de los propios combates de boxeo, para los que se llevan preparando varios meses los protagonistas, una de las cosas que más llama la atención de este evento es el cambio físico que llevan a cabo estos creadores de contenido.

En todas las ediciones de la Velada del Año, los 'influencers' llevan su cuerpo al límite durante meses para, no solo aprender una nueva disciplina desde cero, como es el boxeo, sino que también deben soportar innumerables horas de ejercicio para lograr una condición física óptima para el combate.

Casos de mejoras físicas en otras ediciones

Esto da lugar a cambios físicos que sorprenden mucho en las redes sociales. Si miramos atrás, ha habido varios casos de creadores de contenido que han realizado cambios muy sorprendentes. Dos de los más exagerados fueron el, recientemente fallecido, Gaspi, que logró bajar de unos 110 kilos a 87 en menos de 4 meses, y el 'streamer' español Guanyar, que perdió más de 35 kilos en el proceso de preparación para la Velada del Año 4.

En esta sexta edición del evento, a pesar de que no ha habido un cambio tan brutal en ninguno de los participantes, sí se puede observar cómo la disciplina y el ejercicio han dado sus frutos. Casos como Marta Díaz, Clersss o IlloJuan muestran cómo con constancia han podido lograr un gran cambio físico.

El gran cambio de Clersss

Uno de los principales cambios físicos de esta Velada del Año lo ha protagonizado la 'influencer' española Clersss, la cual protagonizará la segunda pelea de la noche contra la mexicana Natalia MX. A pesar de no partir de un mal estado físico, la creadora de contenido catalana ha ido mostrando en las redes su gran cambio físico y su evolución boxeando.

En un vídeo publicado recientemente en TikTok, la 'influencer' con casi 3 millones de seguidores afirma estar muy sorprendida con su cambio. "Ojalá me hubiesen dicho antes que este cuerpo se consigue comiendo", afirma, mientras muestra su cuerpo en distintas posiciones, evidenciando la ganancia muscular y la pérdida de grasa que ha logrado en estos meses.

Emotivo cambio físico de Marta Díaz

Otra de las chicas que ha logrado un cambio físico muy exagerado es la 'influencer', también española, Marta Díaz. Esta creadora de contenido, que boxeará en la cuarta pelea de la noche contra Tatiana Kaer, ha mostrado en sus redes el cambio que ha realizado en 4 meses de preparación. En su caso, este cambio es más emotivo, ya que la última edición no pudo participar por una grave lesión en la rodilla, que la apartó del deporte casi un año.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Marta hace una comparación de su cuerpo el 16 de marzo con su actual figura. En el vídeo se observa cómo, tras estos meses, tiene los abdominales muy marcados y su masa muscular ha aumentado mucho. Díaz comenta: "Es el agradecimiento que siento con mi cuerpo de haberme permitido llegar hasta aquí a pesar de todo".

El cambio radical de IlloJuan

No solo las mujeres han realizado estos cambios y el 'streamer' IlloJuan es la mayor prueba de ello. En uno de sus últimos directos, el 'streamer' andaluz, que se enfrentará a TheGrefg en uno de los dos 'main events' del evento, ha explicado cómo ha logrado perder peso y mejorar su condición física, un proceso que, según él, ha marcado un antes y un después en su vida.

Aunque hace unos tres años pesaba casi 100 kilos, IlloJuan asegura que se encuentra en una de sus mejores épocas. De hecho, asegura: "Yo iba, pero no entrenaba bien. Ahora sí estoy entrenando bien. Ahora mismo peso 87 kilos, porque me lo estoy tomando muy en serio, la comida, los entrenos..."

La constancia de Plex

Por último, tenemos al creador de contenido que está más de moda actualmente en toda la comunidad de habla hispana: YoSoyPlex. Este cambio es diferente, ya que la mejora física del rival de Fernanfloo en el 'main event' de la Velada no viene de hace unos meses, sino de una constancia de unos dos años. El 'youtuber' había tenido siempre una imagen muy delgada, pero desde hace un par de años, decidió cambiar eso a base de esfuerzo y constancia.

Actualmente, y después de mucho trabajo, Plex ha logrado uno de los mejores físicos de todo el sector de la creación de contenido. Su impresionante aumento de masa muscular y sus marcados abdominales lo han llevado a aparecer en portadas de revistas como la Men's Health. Aun así, esta preparación le ha hecho perder masa muscular: "He tenido que perder como cinco kilos de músculo. Eso se nota en la fuerza".