El evento de Ibai Llanos
El emotivo mensaje del futbolista Héctor Fort a Tatiana Kaer, su pareja, antes de la Velada: "Soportar menosprecios, ver cómo intentan hundirte..."
Una publicación que alimenta los rumores sobre su relación con otras 'influencers' que también pelean el evento de Ibai Llanos
Marta Díaz, Clersss, Plex o IlloJuan: así ha sido el cambio físico de los protagonistas en la Velada del año
Tatiana Kaer, modelo e 'influencer', afronta uno de los retos más importantes de su trayectoria como creadora de contenido con su participación en La Velada, un evento que ha despertado una enorme expectación y que la llevará a subirse al 'ring' tras meses de preparación. En las horas previas al combate, la creadora de contenido recibió una emotiva muestra de apoyo por parte de su pareja, el futbolista Héctor Fort, quien quiso dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales.
En su mensaje, Fort destacó la fortaleza y la actitud de Tatiana ante las dificultades, asegurando que "las personas como tú ya han ganado antes de cualquier pelea. Por ser transparentes, honradas, humildes y tener un buen corazón". Además, puso en valor la forma en la que ha afrontado las críticas durante todo este proceso al escribir: "Soportar menosprecios, ver cómo intentan hundirte y hacerte sentir menos, pero nunca dejar de sonreír ni ponerle una mala cara a nadie, dice mucho más de ti que de los demás", una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta a su rival.
La 'influencer' Marta Díaz, contra quién peleará en la sexta edición de la Velada, ha entrenado con otras creadoras de contenido españolas que también compiten en el evento, mientras ella ha encarado este reto de una forma mucho más individual.
El futbolista cerró su publicación con un mensaje cargado de cariño y confianza en el desenlace del combate. "Hoy simplemente cierras una etapa. Tu pelea ya la has ganado", escribió antes de concluir con un sencillo "Te amo".
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