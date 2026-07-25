Chips en el balón y redes rotas: todas las 'conspiranoias' argentinas

Un primo que labura en el FBI "Tengo un primo que labura en el FBI y otro que labura en la FIFA. Las cosas que me están contando... Cuando se sepan, estalla todo". Este tuit del periodista Gustavo Bazzan (@gbazzan en X) resume bastante bien la semana gloriosa que algunos argentinos han regalado al resto del mundo tras su derrota en la final del Mundial contra España. Ha sido de no creer, como ya sabrán todos ustedes: Messi fue drogado por los servicios secretos españoles; la selección argentina fue obligada a "entregar»"el Mundial por haber exhibido en la semifinal contra Inglaterra una pancarta reivindicando las Malvinas, bajo el aviso de que si no lo hacían el país sería vetado de las Copas del Mundo por 10 años; los jugadores argentinos se tuvieron que someter a un control antidopaje antes del partido, cuyo resultado era supuestamente escandaloso y fueron amenazados con hacerlo público si no perdían; el balón de la final tenía un chip y la FIFA lo movía a su antojo, siempre a favor de los intereses españoles; en una de las dos ocasiones que tuvo Argentina al final de la prórroga (cuando Cubarsí se cruzó y evitó el gol) el balón realmente entró, pero volvió a salir por un agujero de la red. Todas estas explicaciones, y muchas otras, han circulado en las redes sociales para justificar el tristísimo y violento juego argentino. Algunas conjeturas incluso incluían dos o más teorías de la conspiración en un mismo mensaje, como el tuit de @Culpa_levis sobre la intervención defensiva de Cubarsí: "Es obvio que el balón está manipulado. Se tuerce unos grados hacía adentro. A esa velocidad no es posible sin una corriente de aire. En todas las tomas se ve el cambio de dirección del balón. Argentina no debía ganar y Scaloni y Messi lo sabían". En fin, una semana deliciosa, un colofón perfecto para el triunfo del buen fútbol que supuso la victoria española en el Mundial.

Cubarsí, tras recibir la entrada de Enzo Fernández. / JEWEL SAMAD / AFP

Hoy las Malvinas, mañana los aliens Hay que detenerse en la teoría de la conspiración que ha hecho más fortuna: la de la pancarta de las Malvinas. Después del partido contra Inglaterra, algunos jugadores argentinos –los más entusiastas son Giovani Lo Celso, Cuti Romero y Lisandro Martínez–recogen de la grada la sábana con el desiderátum "las Malvinas son argentinas", y lo exhiben como parte del festejo. Es verdad que la FIFA prohíbe mostrar mensajes políticos antes o después de los partidos, y de hecho el Reino Unido pidió que se abriera una investigación para estudiar si esa actitud debe ser sancionada. Pero de ahí a que la autoridad vigente en el fútbol obligara a la selección albiceleste a dejarse ganar, es decir, que esa pancarta fuera la explicación de la derrota en la final, hay un trecho. Pero ese trecho no es una distancia insalvable ni mucho menos para quienes pensaban que Argentina iba a ganar de calle la final contra España. "Si el trapo de las Malvinas nos quitó la final, la Selección argentina es la más grande de la historia de los Mundiales", escribía en X @duarte_maxi. No faltan quienes ven en esta excusa ganadora la heredera de otras excusas, que tendrán excusas que las sucederán también en el futuro. Como lo explica el tuit de @MiltonFriedom5. "1990: nos robaron la final, si no éramos campeones. 1994: nos cortaron las piernas, si no éramos campeones. 1998: todo culpa del Burrito Ortega, si no éramos campeones. 2002: si Lord Verón fuera argentino éramos campeones. 2006: se cagó Abondanzieri, con Messi de titular éramos campeones. 2010: con un buen técnico éramos campeones. 2014: nos robaron la final, éramos campeones. 2018: con un buen técnico éramos campeones. 2022: justicia, mamen pija Argentina ahora por 4 años. 2026: se enojaron por la bandera de Malvinas, si no éramos campeones . (Usted está aquí ). 2030: aliens". Veremos de qué planeta.

Los jugadores de Argentina, con la pancarta 'Las Malvinas son Argentinas' / X

Scaloni no se lo puede creer También merecen mención aparte las teorías sobre el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni. Las condensa bastante bien este tuit de @teo_naudomoi: "Especulación mía basándome en todos los videos que vi: a Scaloni ya le habían dicho que llegábamos a la final pero no la ganábamos. Lo sabía desde el partido con Inglaterra y no tiene nada que ver con la escena de la sábana, trasciendo totalmente eso (si no lo trascendiera no tendría explicación que también se dejaran perder Francia, Portugal y Ecuador por lo menos). En la conferencia de prensa después del partido de Inglaterra Scaloni ya dejó ver que sabía que la final no era para nosotros. Los jugadores se enteraron en el vestuario. Agunos hicieron con disciplina lo que les dijeron y otros no (Paredes, Lautaro, Giuliano y no tal vez Dibu), algunos en el shock hicieron lo que pudieron, como Tagliafico que es el más inteligente de todos y al que hay que mirar para señales porque va a saber darlas". Según todo esto, Scaloni sería una especie de enviado especial de los poderes superiores que decidieron que Argentina no podía ganar el Mundial por alguna oscura razón. Pero Scaloni parece un tipo bastante normal. Mientras en Argentina iba creciendo la bola, y las teorías esotéricas iban haciéndose cada vez más locas, él estaba en un avión de regreso a su país. Cuando aterrizó, y le preguntaron si el árbitro –que anuló al menos un gol a todas luces legal a España– había perjudicado a Argentina, contestó: "Perdimos porque ellos fueron mejores, chicos. Hay que reconocerlo, hay que reconocer que jugaron mejor». Y ya cuando los periodistas entraron a fondo en la 'conspiranoia', no pudo más: "No sé de qué me hablan. No puedo creer lo que me están preguntando. Ya creo que nos estamos yendo para cualquier lado, chicos, de verdad".