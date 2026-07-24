Velada del año VI: a qué hora es, cuánto dura y qué actuaciones habrá

Este sábado tendrá lugar el evento de creadores de contenido más esperado de todo el año: la Velada del Año VI.

Los combates de boxeo amateur organizado por el 'streamer' Ibai Llanos vuelven este fin de semana con la intención de romper de nuevo todos los récords. Aquí te contamos a qué hora se celebrará el evento, cuánto va a durar y qué combates y actuaciones están programados.

La Velada del Año es un acontecimiento de boxeo entre creadores de contenido que el 'youtuber' Ibai Llanos organiza cada año desde el 2021, cuando uno de sus mejores amigos, Reven, tuvo una discusión por Twitter con otro creador de contenido: Elmillor. En vez de quedarse ahí, el enfrentamiento acabó llegando al ring y más de un millón de personas lo presenciaron a través de Twitch.

¿Cuándo y dónde es la Velada del Año?

A partir de ahí, el evento se fue haciendo cada vez más grande y fue batiendo todos los récords hasta llegar al 2025, año en el que logró juntar a más de 9 millones de espectadores simultáneos en Twitch, pulverizando así cualquier registro previo en la historia del 'streaming'.

Este año, como no puede ser de otra forma, Ibai ha organizado la sexta edición de la Velada del Año. En este caso, el evento se llevará a cabo este sábado, día 25, a partir de las 19.00 horas. Además, por segundo año consecutivo, el acontecimiento tendrá lugar en el estadio de la Cartuja, ubicado en Sevilla.

Duración del evento

A pesar de que la Velada del Año VI es un evento en directo, en el cual pueden aparecer factores que afecten a la duración total del acontecimiento, se prevé que dure unas siete horas. Según confirma Ibai Llanos, el fin del evento está programado sobre las 2.00 de la madrugada del domingo.

Aunque el propio evento sea mañana, todo empezará hoy a las 19.30 horas con el pesaje. A través de los canales de Twitch, Youtube y TikTok del creador de contenido vasco se podrá ver el pesaje de la Velada del Año VI.

En esta previa se podrá conocer el estado físico con el que llegan los peleadores, si han cumplido con el peso pactado, y se verá el último cara a cara entre los participantes antes del gran evento.

Orden de los combates de la Velada del Año VI

Por lo que respecta al sábado, la retransmisión del evento empezará a las 19.00 horas con una previa, en la que se harán entrevistas a algunos protagonistas de la noche y a algunas caras conocidas del sector.

De hecho, no será hasta las 19.45 horas cuando tendrá lugar el primer combate de la noche que, según ha confirmado Ibai, será el de la 'influencer' española Fabiana Sevillano contra la 'influencer' colombiana La Parce.

El segundo combate de la noche también está protagonizado por mujeres: Clersss y Natalia MX, ambas creadoras de contenido en España y México, respectivamente. El tercer combate es muy diferente, ya que los protagonistas no son creadores de contenido, sino periodistas deportivos. En este caso, la pelea va a enfrentar al español Edu Aguirre contra Gastón Edul, que es argentino.

El cuarto combate de la noche lo protagonizarán Marta Díaz y Tatiana Kaer, ambas creadoras de contenido españolas. El quinto combate, y uno de los más esperados, enfrentará al español Viruzz, que repetirá su participación en la Velada, esta vez contra el argentino Gero Arias, ambos 'influencers'. Será la quinta vez que el español pelee en este evento, manteniendo el récord de combates.

Combate entre amigas y entre cantantes

El sexto encuentro será entre Alondrissa y Angie Velasco, de Puerto Rico y Argentina respectivamente, ambas creadoras de contenido y amigas.

El séptimo combate es el más diferente de todos, ya que se trata de un enfrentamiento entre los cantantes Lit Killah de Argentina y Kidd Keo de España. Ambos han compartido cartel en varios festivales.

Volviendo a las mujeres, el octavo combate enfrentará a Roro y Samy Rivers, dos ‘influencers’ de España y México, respectivamente, que ya participaron en ediciones pasadas.

Por último, tenemos los dos 'main events' de la noche: el histórico 'youtuber' salvadoreño Fernanfloo contra YoSoyPlex, uno de los creadores de contenido que están más de moda en el mundo. La otra pelea que enfrenta a dos de los 'streamers' españoles más grandes del mundo, TheGrefg contra IlloJuan.

¿Qué actuaciones habrá en el evento?

Para complementar el evento, Ibai ha programado diversas actuaciones entre los combates. Los artistas confirmados son: Yandel, el legendario cantante puertorriqueño de reguetón e integrante del famoso dúo Wisin & Yandel; y Juanes, cantante, guitarrista y compositor colombiano de pop latino y rock en español, considerado uno de los más importantes del mundo.

Además, están anunciados los considerados los 'golden boys' de la nueva ola del reguetón y el trap en España, Lucho RK y La Pantera. Finalmente, actuarán dos de los artistas más influyentes del mundo actualmente: el cantante puertorriqueño Anuel AA y la cantante española de música urbana Bad Gyal.

Para finalizar, Ibai Llanos ha confirmado que, a pesar de que solo hay 6 artistas confirmados, habrá varios invitados sorpresa que traerán los artistas para cantar con ellos.

Además, los participantes también traerán a sus artistas favoritos para realizar sus entradas al ring de boxeo, acompañados de la música en directo.