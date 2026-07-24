Sant Esteve Sesrovires más allá de Rosalía: tres experiencias originales para disfrutar del pueblo del vino y las masias en su fiesta mayor

Rosalía perdió los "heels" por Milán y el "descaro", como canta en 'Relíquia', de su prolífico álbum Lux, lo aprendió "por ahí", por Barcelona. Pero fue en Sant Esteve Sesrovires donde la cantante conducía coches tuneados y cantaba a Camarón antes de convertirse en un fenómeno global.

Quien visite el municipio del Baix Llobregat estos días, aprovechando la celebración de la fiesta mayor de la población, descubrirá un pueblo marcado por el paso de la artista, pero también por la historia de una villa que ya acumula más de 900 años. A 40 km de Manresa, Sant Esteve Sesrovires combina pasado industrial con viñedos y panorámicas de postal. Pero si hay una cosa que es tan célebre como la cantante en la localidad es el vino: el territorio ofrece una amplia oferta de visitas, catas, 'brunchs' y planes que te hacen sentir enólogo por un día… o, como mínimo, fingir que entiendes del tema mientras brindas.

Ca n’Estella, con siglos de historia, conserva bodegas con barricas centenarias y una variedad de vinos premiados que se pueden degustar en el marco de una cena maridada bajo el cielo del Penedès.

La Masia Bach (1915) no se queda corta: dieciocho variedades de vino y, por si te animas a cambiar de registro, un gran campo de golf con más de 100 hectáreas. Si prefieres el cava al vino, Roger Goulart te regala una buena dosis; también de arquitectura modernista.

El campo de golf en el entorno de la Masia Bach en Sant Esteve Sesrovires / Turisme de Catalunya

¿Quieres una experiencia diferente? Apunta Can Julià: en esta masía se organizan talleres de cerámica Raku, pintura, nutrición, dinámicas sociales y paseos. Y, si todavía te quedan fuerzas, la Ruta de las Masías es un imprescindible para descubrir el entorno: dieciséis casas con historia, como Can Farràs o Can Margarit.

Y para acabar, nada mejor que ponerse las bambas y explorar las rutas alrededor de Can Canals i Nubiola, con Montserrat vigilando en el horizonte.