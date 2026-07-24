Robbie Williams responde a las acusaciones de consumo de cocaína tras su entrevista en la final del Mundial: "La gente está preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo más"

El pasado domingo, día 19, se disputó la final de la Copa del Mundo. En el partido que enfrentaba a España contra Argentina, la selección española logró vencer a los argentinos 1-0 en la prórroga.

De esta manera, La Roja consiguió su segunda estrella después de más de 16 años sin ganar un mundial.

Más allá de lo futbolístico, la final, que tuvo lugar en el MetLife Stadium, en Nueva York, destacó también por los artistas de talla mundial que pusieron a bailar a todo el estadio.

Para empezar, antes de que los jugadores salieran al terreno de juego, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger cantaron 'Desiré', el himno oficial de la FIFA para este mundial.

Actuaciones al estilo Super Bowl

Antes del partido, también hubo actuaciones del artista Post Malone, el 'streamer' IShowSpeed y hasta una interpretación del himno americano de la cantante y actriz Jennifer Hudson.

Además, durante el entretiempo del partido, se llevó a cabo uno de los mayores espectáculos que se ha visto en un Mundial, al más puro estilo Super Bowl, con artistas como Madonna, Gustavo Dudamel, Coldplay, BTS, Justin Bieber y Shakira.

A pesar de tamaño espectáculo, una de las cosas que más se ha viralizado en redes sociales es un vídeo en el que el protagonista es Robbie Williams, el cantante, compositor y showman británico, que es considerado una de las mayores estrellas del pop del Reino Unido.

Sustancia blanca sobre el micro

En el vídeo, se puede ver al artista durante una entrevista en la plataforma alemana de 'streaming' deportivo Magenta Sport. Y en las imágenes, se observa cómo al cantante le cae una sustancia blanca de origen desconocido encima de su micrófono, motivo por el que mucha gente le ha acusado de consumir cocaína.

Tras darse cuenta del polvillo blanco sobre el micro, el cantante lo coge con rapidez, pero se rasca la cabeza y la sustancia se le queda pegada en la frente durante el resto de la entrevista.

El cantante ha salido al paso de esas acusaciones con un vídeo en sus redes sociales en el que niega haber consumido cocaína antes de su entrevista.

Carrera musical de Robbie Williams

Aunque comenzó su carrera en 1990 como miembro de la exitosa banda Take That, Williams dejó el grupo en 1995 para iniciar una carrera como solista, que resultó ser aún más exitosa.

Entre sus mayores éxitos se encuentran las canciones 'Angels' y 'Feel', que han llegado a vender más de 4 millones de discos por todo el mundo y tienen más de 500 millones de escuchas en Spotify.

Antecedentes de adicción a la cocaína

Durante su extensa carrera, el artista británico ya ha tenido problemas de adicción a sustancias como la cocaína y el alcohol. De hecho, en su docuserie que salió en Netflix en 2023, Robbie Williams habla abiertamente de estas adicciones: "Éxtasis, cocaína, alcohol. Me bebía una botella de vodka la noche antes de los ensayos".

Sin embargo, ahora, a raíz de todo el revuelo que ha habido en las redes sociales, el propio compositor del Reino Unido ha salido a desmentir este rumor. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 3,8 millones de seguidores a finales de julio.

Vídeo irónico del artista

El artista empieza el vídeo con unas irónicas disculpas: "Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer [por el día 19]. Fue una falta de profesionalidad absoluta". Tras esto, finaliza enseñando unos caramelos de menta de color blanco en su lengua, diciendo: "La gente está preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo más".

La publicación, además, va acompañada de una descripción en la que el artista pone: "Just woke up and feeling…. Mint", haciendo un juego de palabras con la traducción literal: "Me acabo de despertar y me siento...", y los caramelos de menta (mint, en inglés) que dice que tomó durante la entrevista de Magenta Sport y que son el origen de ese polvillo blanco sobre el micrófono.

En las primeras 24 horas, el vídeo ya tuvo más de 370.000 likes y más de 21.000 comentarios.