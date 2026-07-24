Ni Ibiza ni Formentera: el refugio mediterráneo al que Blanca Suárez regresa para desconectar

Blanca Suárez ha vuelto a elegir Xàbia para hacer una pausa. La actriz ha regresado al municipio alicantino en una escapada breve, de apenas unas horas, pero suficiente para volver a compartir en redes algunos de los rincones que la conectan con este paisaje mediterráneo.

No es la primera vez que la intérprete se deja ver en la Marina Alta. La actriz ha visitado el municipio en distintas épocas del año y ha convertido algunas de sus estancias en pequeñas postales compartidas con sus seguidores. Esta vez, el viaje ha tenido un claro propósito: desconectar, visitar a la diseñadora de interiores Jessica Bataille y disfrutar de una de las rutas más reconocibles del entorno.

La propia Blanca Suárez resumía su paso por Xàbia con una frase breve pero muy visual: “Visitando a Jessica Bataille apenas unas horas todo tiene un color diferente”.

La ruta de Blanca Suárez en Alicante: una casa con vistas y una cala de cantos rodados / Instagram: @blanca_suarez

Una escapada con sello mediterráneo

Durante su estancia, la actriz se alojó en una vivienda de nueva construcción situada en la falda del Montgó, con vistas abiertas a la bahía, al centro histórico de Xàbia y a la ermita de Santa Llúcia. Desde este enclave también se distingue la cúpula azul de la ermita del Calvari, uno de esos elementos que forman parte del paisaje más reconocible del municipio.

El alojamiento mantiene el sello de Jessica Bataille, interiorista muy vinculada a Xàbia y a una forma de entender la decoración mediterránea basada en la luz, los materiales naturales, la artesanía y la sencillez. Blanca Suárez ya se ha hospedado en otras ocasiones en espacios asociados a la diseñadora, desde viviendas en zonas elevadas con vistas a la bahía hasta alojamientos en el centro histórico.

La caminata hasta la cala de la Sardinera

Uno de los momentos que la actriz ha compartido de esta visita ha sido su bajada caminando hasta la cala de la Sardinera, una de las calas más especiales de Xàbia. El acceso no es inmediato: para llegar hay que recorrer una senda entre pinos que conduce hasta esta pequeña playa de cantos rodados.

El camino forma parte del encanto. La ruta permite disfrutar de vistas hacia l’Illa del Portitxol, els Pallers y el Cap Prim, algunos de los paisajes más fotografiados de la costa xabiera. Blanca Suárez recogió parte de la experiencia en imágenes y vídeos, además de fotografiarse junto a la orilla.

Su visita refleja una de las formas más habituales de disfrutar Xàbia: caminar, bajar a calas apartadas, detenerse frente al mar y dejarse llevar por el ritmo pausado del municipio, incluso cuando la estancia dura solo unas horas.

Xàbia, un refugio recurrente para la actriz

La relación de Blanca Suárez con Xàbia no es nueva. La actriz ha encontrado en el municipio un lugar al que regresar cuando busca calma, paisaje y desconexión. En anteriores visitas ha recorrido diferentes zonas del término municipal, desde la Cuesta de San Antonio hasta Ambolo o el casco histórico, donde también ha compartido imágenes de rincones emblemáticos como la iglesia gótica.

En esta ocasión, la escapada ha sido más breve, pero ha vuelto a dejar una estampa muy reconocible: una actriz conocida, una casa abierta al paisaje del Montgó y una caminata hasta una cala donde el verano se vive sin artificios.

La escapada de Blanca Suárez a Xàbia: diseño mediterráneo, Montgó y cala escondida / INSTAGRAM

Una visita breve, pero muy compartida

La presencia de Blanca Suárez en Xàbia vuelve a situar al municipio en el escaparate de las redes sociales. Sus publicaciones muestran una versión luminosa y tranquila del destino, lejos del ruido y centrada en el paisaje, la arquitectura mediterránea y el contacto con el mar.

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La actriz no necesitó grandes planes para resumir su regreso. Le bastaron unas horas, una visita a Jessica Bataille y una caminata hasta la Sardinera para volver a dejar claro que Xàbia sigue siendo uno de esos lugares a los que siempre apetece regresar.