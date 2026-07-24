Pili, la hermana de Rosalía, desvela que está detrás de los estilismos más comentados de Lamine Yamal durante el Mundial

Los estilismos de Lamine Yamal llevan semanas acaparando titulares. Chaquetas de Chanel, bolsos de Hermès y prendas de Dior han convertido al futbolista del FC Barcelona en uno de los deportistas con mayor proyección también en el mundo de la moda. Y este viernes se ha desvelado el 'crossover' más inesperado del panorama pop: la estilista del jugador de la selección española durante estas últimas semanas ha sido Pilar Vila, la hermana de Rosalía.

"He estado haciendo el estilismo a Lamineeeeee", ha anunciado ella misma a través de sus redes sociales junto a una recopilación de algunos de los conjuntos más comentados que el jugador ha lucido últimamente. De hecho, hace unas semanas llamó la atención un comentario de la propia Rosalía en una de las publicaciones del fubolista. "Estilasssso", escribió la cantante, mostrando su apoyo a su hermana.

Uno de los conjuntos que más repercusión generó fue el que escogió para su llegada a la concentración previa al Mundial: una chaqueta corta de tweed de Chanel en color negro, con ribetes blancos y botones dorados, combinada con pantalones vaqueros de corte amplio, mocasines, cinturón de la firma francesa y un bolso XL bicolor.

Los accesorios también han tenido un papel protagonista en sus apariciones públicas. Durante el campeonato llamó especialmente la atención un pequeño bolso Kelly verde de Hermès, que lució cruzado sobre un polo amarillo de punto y también sobre el chándal de la selección española. En otra ocasión apostó por un bolso HAC 50 gris de la misma firma, personalizado con diferentes 'charms'. Entre las imágenes que ha compartido la hermana de Rosalía también se pueden ver accesorios de Burberry y una chaqueta bomber de Dior.

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Pili lleva años trabajando junto a Rosalía como una de las piezas clave en la construcción de su identidad visual. La catalana ha participado en giras y proyectos creativos de la artista, así como en la dirección artística de videoclips y los estilismos de algunas apariciones públicas de la estrella internacional.