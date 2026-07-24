FC Barcelona
Lamine Yamal (19 años) reflexiona sobre sus estudios: "Un día le dije a mi madre: ‘Voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada y voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde’. Ella no lo entendía"
El extremo del FC Barcelona habló en su día de los estudios en la Escola Pereanton, ubicada en Granollers, antes de entrar en La Masía y convertirse en una estrella mundial
Lamine Yamal, sobre su infancia: "No teníamos posibilidad de comprar la Play o la Nintendo y jugaba con cartas de Pokémon de un euro"
Lamine Yamal ya es campeón del mundo. El extremo de Rocafonda se alzó con su primer Mundial el pasado domingo al derrotar a Argentina en la final. A sus 19 años, Lamine va quemando etapas a toda velocidad, a un ritmo vertiginoso que lo va integrando en la historia, aunque hablar de eso quizá es pronto.
El 'niño prodigio' de La Masía empezó a brillar muy joven. De hecho, llegó a debutar con el primer equipo a los 16 años, cuando apenas estudiaba, ya que estaba 100% centrado en su carrera profesional. Muchos se preguntan qué hay más allá de las canchas y cómo ha sido su formación académica mientras construía una brillante carrera deportiva.
Completó la Educación Secundaria Obligatoria
La realidad es que Lamine Yamal se crió en Rocafonda, un barrio obrero de Mataró (Barcelona). Pero en cuanto a sus estudios, hizo la Educación Primaria en la Escola Pereanton, que destaca por su proyecto musical, donde él solía aprender a tocar el trombón durante las horas lectivas.
Después, cursó la ESO a distancia, a través del centro de formación de La Masía del FC Barcelona y de tutores especializados para deportistas de élite. El propio Lamine, en 2025, confesó que tomó la decisión de abandonar la escuela para concentrarse en su carrera deportiva.
“Un día le dije a mi madre: ‘voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada y voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde’. Ella no lo entendía y me echaba broncas porque quería que estudiara; incluso, hasta el día en que debuté con el Barça seguía diciéndome que debía estar en clase. Al final comprendió que era mi sueño y me apoyó”, confesó.
Jugando la Eurocopa y estudiando
Si os acordáis, durante la Eurocopa de 2024, Lamine afirmó que se llevó los apuntes para terminar la ESO, ya que tenía examenes finales. “Me hubiera gustado tener una carrera, pero no estaba hecho para eso. No me arrepiento de nada, fueron experiencias que me formaron”, dijo el jugador.
Además, explicó cuál será el itinerario académico que seguirá durante los dos próximos cursos de Bachillerato. Entre las diferentes modalidades disponibles, Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y Artes, el futbolista se ha decantado por la rama de Humanidades, centrada en asignaturas como Latín y Griego.
En aquella Eurocopa, Lamine fue una de las figuras más destacadas marcando un golazo en semifinales ante Francia y repartiendo un total de 4 asistencias durante el torneo. Y todo con apenas 16 años, pues cumplió 17 el día antes de la final.
Un colegio especializado en deportistas de élite
Para compaginar sus estudios con su carrera deportiva, estuvo matriculado en un centro educativo de Barcelona que contaba con un programa adaptado para deportistas de alto rendimiento. Su formación se realiza principalmente de manera online, por lo que apenas acude de forma presencial al colegio. Según personas vinculadas al centro, solo asiste en ocasiones puntuales, como reuniones o entrevistas académicas.
Más allá de su faceta deportiva y académica, el joven también cumplió una de sus metas personales al comprar una casa para sus padres (a su madre en el Maresme y a su padre en la zona alta de Barcelona), un gesto con el que quiso agradecerles el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria.
A sus 19 años, hoy Lamine Yamal vive en lo más alto del fútbol mundial, convertido en estrella de su país y del FC Barcelona, aunque sigue muy apegado a su familia y al mismo entorno de amigos que le vio crecer cuando no era la estrella mundial que es ahora. Una muestra indudable de su humildad.
Fuente: Sport
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