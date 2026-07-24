Famosos
Karol G, Pedro Pascal y Lisa Kudrow tendrán una estrella en el Paseo de la Fama en 2027
La colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal o la estrella de 'Friends' Lisa Kudrow forman parte del selecto grupo de artistas que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el año que viene.
La Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles dio a conocer este jueves a las 32 personalidades, entre las que figuran actores, directores y cantantes como el grupo Linkin Park, el DJ francés David Guetta o la banda estadounidense Los Ramones.
Junto a Phoebe de 'Friends', a la que dio vida Lisa Kudrow -quien era la única de las tres amigas que faltaba por recibir su estrella-, también figuran otros grandes nombres del cine como las hermanas Elle y Dakota Fanning, Kate Hudson e Idris Elba ('Luther').
También se unen a esta lista el comediante Adam Scott, protagonista de la comedia 'Severance', la estadounidense Keke Palmer ('I Love Boosters!'), o Bill Lawrence, creador de series como la aclamada 'Ted Lasso'.
La mítica Raven-Symoné, rostro de la cultura pop de Disney Channel con 'That's So Raven' ('Esa tan Raven') o 'Cheetah Girls', también recibirá su estrella en el emblemático bulevar de Hollywood.
Por el momento se desconocen las fechas en las que se celebrarán las ceremonias de entrega de la estrellas, que suelen anunciarse una semana antes del evento.
Esta nueva generación de estrellas que se colocará a lo largo de la emblemática calle durante la temporada de 2027, se suman a un carrusel de más de 2.000 artistas a los que recientemente se unieron la estrella del pop Miley Cirus o la banda texana Intocable.
- Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
- El juez Peinado sigue con el pasaporte de Begoña Gómez pese a que la Audiencia de Madrid le ordenó que lo devolviera
- Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE
- ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
- La ayudante de la terapeuta de los Andic pide ser 'testigo protegido
- Ábalos presenta una queja ante el juez porque un perro de vigilancia frustró un vis a vis con su pareja
- Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos del metro de Plaça de Sants de Barcelona
- ¿Qué ha pasado en la Plaça de Sants de Barcelona? Última hora de la fuga de gas y el incendio en los accesos al metro