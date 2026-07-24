Julio Iglesias y el periodismo de investigación

Julio Iglesias ha decidido pasar al ataque y lo ha hecho por la vía judicial. Ha demandado civilmente a Yolanda Díaz y ha presentado una querella penal contra elDiario.es y varios de sus periodistas. Para quien viva en Marte, recordar que el medio digital recogió el testimonio de dos antiguas trabajadoras del cantante que aseguraban haber sufrido abusos sexuales, explotación laboral y comportamientos vejatorios mientras trabajaban para él en Bahamas y República Dominicana. Julio negó todas las acusaciones y ahora serán los tribunales quienes decidan si esas acciones prosperan o no.

Las Mamarazzis tenemos la sensación que, desde que estalló este caso, Julio Iglesias ha conseguido que el debate se plantee como si periodismo y justicia fueran dos mundos enfrentados e incompatibles. Y, entre tertulia y tertulia de cuñados carajilleros, han repetido hasta la saciedad, que nos estamos olvidando de su “presunción de inocencia”. Por suerte, cuando nosotras no dominamos un tema, tenemos la sana costumbre de preguntar a alguien que si controle. A veces hasta tenemos la suerte de encontrarnos la respuesta al azar.

Haciendo scroll por Instagram descubrimos un perfil, que ya seguimos con auténtica devoción, de Olympe Abogados, un despacho valenciano especializado en feminismo y en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. En uno de sus reels explicaban que la presunción de inocencia pertenece al ámbito judicial. Es una garantía que protege a cualquier ciudadano frente al poder del Estado mientras un juez no declare su culpabilidad. Pero fuera de ese ámbito el debate jurídico es otro. Nosotros, los periodistas, debemos encontrar el equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de información. Tal como cuentan, “los únicos que tienen la obligación de mantener la presunción de inocencia son los jueces” así que, dejad de jugar a “The Good Wife”.

Con todo, leyendo las informaciones de elDIario.es, ¿actuaron con el rigor y la diligencia que exige su profesión? Precisamente, intentando entender mejor todo este lío, nos hicieron llegar una tesis doctoral de la constitucionalista Ana Galdámez Morales que es especialmente esclarecedora. Explica que el Derecho distingue entre verdad y veracidad. Parece un tecnicismo, pero no lo es. La verdad judicial corresponde a los tribunales. El periodismo, en cambio, trabaja con la veracidad.

Nuestra Constitución no exige que los periodistas publiquemos únicamente aquello que un juez ya ha declarado probado. Lo que exige es contrastar fuentes, revisar documentos, buscar todas las versiones posibles y actuar con rigor. De hecho, el propio Tribunal Constitucional lleva décadas sosteniendo que una información puede acabar siendo inexacta y seguir estando protegida si quien la publicó actuó con la diligencia profesional exigible. Si aceptáramos que un periodista solo puede publicar aquello que ya ha sido juzgado, probablemente nunca habríamos conocido algunos de los mayores casos de investigación periodística (Spotlight, Watergate, los GAL, los papeles de Bárcenas, la trama Gürtel, los Papeles de Panamá …). Muchas veces, primero investiga el periodismo y después, si existen indicios suficientes, llega la Justicia.

Las Mamarazzis también hemos hablado largo y tendido con la abogada Carla Vall y nos explica que “este caso puede ser un precedente, ya que la demanda busca cerrar puertas al periodismo de investigación. Pero es que, además, puede ser que por la excepción de la verdad salgan datos que todavía no conocemos. Realmente, las violencias machistas son un asunto de interés público y deberán investigarse en profundidad”. Quizá esa sea la gran ironía de todo este caso. Que en el intento de cerrar una investigación periodística acaben aflorando hechos que todavía desconocemos.