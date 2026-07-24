Del Mundial al fuego: la cantante de 'Potra Salvaje' tiene que abandonar precipitadamente la celebración para salvar a sus caballos del incendio de Segovia: "Ha habido una arrancada del fuego"

Mientras millones de españoles celebraban el segundo Mundial de fútbol conquistado por España, la voz que dio himno a la Eurocopa de 2024, la 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiún, tuvo que dejar la fiesta precipitadamente para lidiar una carrera contrarreloj para poner a salvo a sus caballos del fuego ante el avance del incendio en el entorno de Brieva (Segovia).

Enfundada con la camiseta de la selección española, la cantante segoviana fue relatando la evolución de esas horas de incertidumbre a través de varios vídeos publicados en Instagram, donde mostró cómo la preocupación inicial dio paso, en cuestión de minutos, a una evacuación precipitada.

El fuego de Brieva, declarado el pasado lunes, ha obligado a desalojar hasta el momento a varios núcleos de población y aún se mantiene en el máximo nivel de riesgo -IGR 2-.

"Tenemos que desalojar los caballos. Estamos pendientes porque el fuego cada vez está más cerca y no sabemos muy bien lo que va a pasar", explicaba en una primera grabación, cuando todavía confiaba en que las llamas no alcanzaran la finca.

Pero el viento cambió el guion.

"No sabemos lo que va a pasar"

En un segundo vídeo, grabado mientras corría y apenas podía hablar por el esfuerzo, confirmaba que ya no había tiempo para esperar: "Al final hemos tenido que desalojar porque aquí hay un montón de fincas con animales y no sabemos lo que va a pasar", decía entre jadeos.

Poco después, la artista explicaba que una reactivación del incendio obligó a soltar a los caballos para facilitar que escaparan a la dehesa y se pusieran a salvo del fuego: "Ha habido una arrancada del fuego, que venía corriendo hacia la finca", relataba Aaiún.

Las imágenes de Aaiún reflejan una de las escenas que más se repiten durante las emergencias de los incendios: vecinos sacando a toda prisa caballos y otros animales de explotaciones rurales mientras las llamas avanzan impulsadas por fuertes rachas de viento.

Este fuego de Brieva ha obligado al desalojo de localidades como Tenzuela, Losana de Pirón, Santo Domingo de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Carrascal de la Cuesta y Caballar, además del confinamiento de Pelayos del Arroyo.

Todos los caballos, a salvo

Tras varias horas de búsqueda, la cantante pudo confirmar que tanto los animales como la finca habían escapado de las llamas.

"Nuestra finca ya está a salvo", explicaba en un último vídeo, al señalar que, entre el frente del incendio y su propiedad, habían quedado varias fincas y un perímetro ya calcinado que reducía el riesgo de que el fuego volviera a avanzar hacia la explotación.

Con la tensión ya rebajada y sus caballos a salvo, Aaiún también ha tenido unas palabras de agradecimiento a las numerosas muestras de apoyo recibidas durante toda la jornada.

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"Muchísimas gracias por vuestros mensajes de apoyo, de ánimo y de ayuda", ha trasladado a sus seguidores, que estuvieron pendientes casi en tiempo real una historia que terminó con alivio para sus caballos, mientras el incendio aún sigue activo en la provincia, ahora también amenazada por uno muy virulento declarado en la vecina Ávila, donde el Gobierno se ha visto obligado a asumir el control de la lucha contra el fuego y a declarar la zona en emergencia nacional.