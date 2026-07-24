El refugio de Christian Gálvez y Patricia Pardo: playas tranquilas, marisco de Carril y un jardín único en Europa

No es raro ver a Christian Gálvez por tierras gallegas. Ahí ha encontrado uno de sus refugios para desconectar durante las vacaciones, en un hermoso enclave costero al que le acompaña siempre la periodista Patricia Pardo.

Si bien es cierto que la pareja suele dejarse caer por Santiago de Compostela -la ciudad donde bautizaron a su hijo-, es a 40 minutos de la capital gallega a donde se dirige para disfrutar de la arena y el oleaje. Allí, en las Rías Baixas, se les ha visto este mismo año visitando algunos de sus rincones más icónicos y sus edificios llenos de historia.

El presentador Christian Gálvez, con su pareja Patricia Pardo, en la playa de Compostela de las Rías Baixas. / Instagram/@galvezchristian

Hablamos de Vilagarcía de Arousa, uno de los municipios principales de O Salnés al que apenas le falta nada para conquistar: sus playas, su paseo de más de dos kilómetros junto al mar, y su jardín de Excelencia Internacional en el Pazo de Rubiáns -un espacio botánico reconocido como único en Europa por su espectacular colección de camelias-, lo convierten en un punto de obligada visita para todo aquel que quiera descubrir lo mejor de la costa de Galicia.

Otro de los reclamos de este rincón marinero es su gastronomía. Además de pasar tiempo en familia disfrutando del paisaje, el que durante mucho tiempo fue el rostro de Pasapalabra aprovecha sus visitas para degustar el mundialmente conocido marisco gallego, especialmente uno de los más afamados de la zona: las almejas de Carril.

La playa de Compostela y el paseo marítimo que conquistó a la pareja

Uno de los lugares a los que acuden Gálvez y Pardo es la playa de Compostela, probablemente la más popular de la zona. Este arenal en pleno corazón de O Salnés cuenta con un largo paseo marítimo, aguas tranquilas y la ventaja de estar cerca tanto del centro como del Parque da Xunqueira, una de las principales áreas verdes del municipio.

Otras playas como la de O Preguntoiro, la de Campanario-Bamio o la recogida cala de Canelas en la parroquia de Sobradelo completan el turismo de arena y océano de este punto de las Rías Baixas. Uno no debe marcharse sin probar sus afamados berberechos, mejillones y almejas, cuyos viveros se extienden por el mar para surtir a restaurantes locales como A Batea, en el puerto, donde la pareja disfrutó de una buena comida este mismo año.

Del Castro de Alobre al jardín único del Pazo de Rubiáns

Otro de los grandes atractivos que ha enamorado a Gálvez y a su pareja es la historia que se respira en Vilagarcía. Recorriendo el lugar, uno puede ver uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del noroeste, el Castro de Alobre, así como los exteriores del Pazo de Vistalegre, la casa consistorial (del siglo XIX) y un jardín centenario con plataneros.

Los jardines del Pazo de Rubiáns. / Pazo de Rubiáns

Pero si se habla de zonas verdes, hay que mentar el jardín del Pazo de Rubiáns, un refugio con más de 4.500 camelias. Tiene más de 300 años de historia y cuenta con un hermoso viñedo de 25 hectáreas que recuerda otro de los puntos fuertes del municipio: el vino con Denominación de Origen Rías Baixas.

Este espacio rodea una impresionante edificación, el mencionado pazo, que acumula ya seis siglos de vida. No hay que olvidar tampoco el parque botánico de Enrique Valdés Bermejo, en el que crecen especies de distintas partes del mundo y por el que uno puede pasear libremente para ponerle el broche a su visita a este rincón pontevedrés.

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Desde allí, y si uno se siente animado, se puede continuar el viaje por otros puntos de Galicia que han conquistado a más personalidades del mundo del espectáculo y de las artes. Maxi Iglesias, por ejemplo, se ha dejado caer en numerosas ocasiones por puntos como Nigrán, Bueu y Cangas; El Gran Wyoming veranea en Laxe y Boris Izaguirre tiene en Carnota una de sus playas favoritas.

Fuente: El Correo Gallego