22 años sin Carmen Ordóñez

Este jueves se han cumplido 22 años de la fatídica muerte de uno de los rostros más emblemáticos del panorama social de nuestro país, Carmen Ordóñez, el 23 de julio de 2004. Y en una fecha tan señalada, ha sido su hijo Cayetano Rivera el que ha querido rendirle homenaje con una emotiva carta abierta en Instagram en la que, dejando a un lado su habitual discreción en lo que a su vida privada se refiere, se ha sincerado como nunca sobre lo que siginificó su madre para él, confesando que a pesar del tiempo que ha pasado desde que se fue sus valores y su manera de quererles tanto a él como a sus hermanos Francisco Rivera y Julián Ordóñez siguen tan vivos como el primer día.

"Madre, gracias. Gracias porque siempre estabas. Incondicionalmente. Sin pedir nada a cambio. Para todo, pero especialmente para los momentos difíciles, porque fue así como me enseñaste a amar" ha comenzado su conmovedor mensaje, que ha acompañado de una bonita imagen en blanco y negro con su progenitora de cuando era bebé.

Como ha destacado, poniendo en valor la faceta de madre de Carmina, "me enseñaste valores con tu ejemplo. Me inculcaste principios. Supiste todo lo que me faltaba y me diste mucho más de lo que podías". "Te esforzaste. Te sacrificaste. Libraste tus batallas en silencio, cuando nadie miraba, cuando nadie veía. Y, aun así, nunca dejaste de ser tú. Ahí estaba tu verdadera fuerza. Ahí estaba tu luz", ha revelado orgulloso, destacando que a pesar de los durísimos momentos que atravesó 'la divina' en su vida, nunca quiso que afectasen al bienestar de sus hijos, lo más importante para ella.

De ahí que Cayetano haya querido darle las gracias 22 años después de su muerte "y decirte que te quiero. Porque cuanto más vivo, más comprendo lo que hiciste por nosotros" ha confesado emocionado. "Y gracias también a todas las madres y padres que lo dan todo por sus hijos. El amor marca la diferencia" ha asegurado, concluyendo su carta más sincera con unas preciosas palabras que reflejan lo que echa de menos a Carmina: "Siempre contigo, aún sin ti..."