Celebridades
"Solo tengo amor por Argentina": la disculpa de Rosalía en Instagram tras la llamada al boicot de su 'Lux Tour' y el intento de devolución de entradas
Algunos fans argentinos de la cantante catalana critican el polémico vídeo que compartió de Mia Khalifa
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A una semana y tres días del primer concierto del Lux Tour en Argentina, Rosalía ha tenido que vérselas con algunos de sus seguidores.
La cantante se ha visto obligada a disculparse con sus fans argentinos tras compartir un Tiktok en el que la exactriz porno e 'influencer' Mia Khalifa celebraba la victoria de la Selección española en la final del Mundial 2026 con 'La Perla' de fondo.
El boicot del Lux Tour
Algunos seguidores de la albiceleste se han sentido ofendidos por el vídeo en el que Khalifa acusaba a los jugadores argentinos de 'ser unas perlas' -en el peor sentido de la palabra- y han llamado a hacer boicot a la artista catalana, que puso en TikTok la publicación de Khalifa, revendiendo y devolviendo sus entradas para los espectáculos programados en Buenos Aires.
Dado que Movistar Buenos Aires Arena, gestora y localización de los conciertos en la capital argentina, oficializó que no se aceptarían devoluciones habiendo vencido un plazo legal de 10 días tras la compra, muchos empezaron a transferir sus entradas a terceros mediante la app oficial de venta.
La disculpa de Rosalía
Ante la magnitud de críticas, Rosalía ha optado por romper su silencio y reconocer su error a través de una 'story' de Instagram: "Le di a compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, ha asegurado, incidiendo en que no había reparado en el texto que Khalifa había escrito.
Además, ha acompañado sus palabras con una imagen de la bandera argentina y, en una segunda publicación, ha escrito: "Solo tengo amor x Argentina", lo que, al parecer, ha ablandado el corazón de alguno de sus fans: "Sabemos el gran ser humano que eres, mi Rosi", ha comentado una usuaria.
Celebridades vs. Argentina
Pese al gesto de disculpa, el revuelo de Rosalía sigue generando un fuerte debate en Argentina, donde las redes sociales siguen encendidas con todo tipo de conspiraciones sobre el partido de la final del Mundial.
No solo Mia Khalifa, sino otras celebridades, como el exintegrante de la banda One Direction Niall Horan, la cantante Patti Smith o el actor Samuel L. Jackson, también se han pronunciado respecto a la conducta y las expulsiones de la Selección argentina, publicando, compartiendo y dando me gusta a contenidos en contra del equipo.
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