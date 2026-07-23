Así es el desayuno de Raphael: el alimento clave que toma cada mañana a sus 83 años

A sus 83 años, Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Raphael, es uno de los cantantes españoles más famosos a nivel nacional e internacional. Pese a su longeva edad, el artista sigue a pie de micro dando conciertos alrededor del mundo.

De hecho, Raphael se encuentra en el descanso de su gira mundial, que regresará el 4 de septiembre en la Plaza de Toros de Cáceres y finalizará el 19 de diciembre en Madrid, tras pasar por Latinoamérica.

Sin embargo, uno de los secretos de su eterna vitalidad se encuentra en el desayuno. En una entrevista con la presentadora Patricia Pérez confesó que su primera comida del día es bastante variada: "pues mira yo desayuno o un yogurt, o una porción de leche desnatada con cereales y tostada".

Un desayuno especial

Además, explica que es un gran amante del aceite de oliva, el cual siempre acompaña a sus tostadas: "yo sin aceite soy hombre muerto", bromea. Raphael también ha explicado que en algunas ocasiones se monta un desayuno muy peculiar: "a veces relleno la tostada con los cereales con leche y le añado aceite por encima, se queda como un canapé muy sabroso", cuenta.

Es más, a diferencia de muchos españoles, Raphael prefiere tomar té por las mañanas en vez de café, concretamente té inglés, que se caracteriza por ser una bebida fuerte, oscura y con mucho sabor.

Adaptar la rutina

Asimismo, el artista ha revelado que es una persona madrugadora, y que se levanta y desayuna a las ocho de la mañana. Por ende, alrededor de las once se hace un pequeño almuerzo para saciar el apetito: "cuando puedo me tomo un plátano, algo de fruta o frutos secos", cuenta Raphael.

No obstante, cuando está de gira intenta adaptarse a la gastronomía nacional de cada país para poder integrarse en su cultura, y aunque intenta no salir de su rutina alimenticia, lo cierto es que algún condimento varía.

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