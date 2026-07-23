Cumpleaños de Cucurella: su pareja Claudia Rodríguez se deshace en halagos hacia el futbolista por su 28º aniversario

El cumpleaños de Marc Cucurella este 22 de julio pone el broche de oro a unos días inolvidables para el lateral, que encadena las celebraciones tras proclamarse campeón del mundo con España y ahora recibir el cariño de su familia en su 28º aniversario.

Su pareja, Claudia Rodríguez, ha querido compartir con sus millones de seguidores un carrusel de fotografías familiares en Instagram acompañadas de una emotiva dedicatoria: "Hoy [por este miércoles] hace 28 años que nació la persona más maravillosa de este mundo. Feliz cumpleaños mi amor, te amamos".

El mensaje va acompañado por varias imágenes en las que aparecen ambos disfrutando de diferentes momentos juntos y, algunos de ellos, con sus tres hijos.

La historia de la pareja

La publicación llega en un buen momento para la pareja, que este próximo mes de noviembre celebrará 9 años de relación.

El primer paso a esta historia lo dio el propio Cucurella. Según contó Claudia Rodríguez en una entrevista a Mediaset, el futbolista le escribió por Instagram cuando ambos eran todavía muy jóvenes.

Tras varios mensajes decidieron quedar por primera vez en Mataró, donde ella vivía. Durante la entrevista, Rodríguez confesó que siempre le llamó la atención el sentido del humor del futbolista y que nunca le impresionó especialmente que jugara al fútbol.

Su hijo Mateo

Desde ese encuentro en la capital del Maresme (Barcelona), ambos acabaron construyendo una relación estable y una familia numerosa de tres hijos: Mateo, Río y Bella.

Sin embargo, detrás de esas imágenes familiares existe una historia que ellos mismos han decidido contar públicamente. En la entrevista, Rodríguez recordó el complicado proceso que vivieron hasta que su hijo mayor, Mateo, recibió el diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA).

El futbolista también ha abordado este tema en otras entrevistas, donde ha explicado que el diagnóstico ha cambiado por completo sus prioridades y que incluso el fútbol pasó a un segundo plano en aquellos meses.

El internacional español ha reconocido que nadie está preparado para recibir una noticia así, aunque también ha destacado que compartir su experiencia puede ayudar a otras familias que estén atravesando una situación similar.

Traspaso al club blanco

El cumpleaños del lateral llega además apenas un mes después de protagonizar uno de los movimientos más comentados del mercado de fichajes de esta temporada.

El Real Madrid anunció oficialmente el pasado 15 de junio la incorporación de Cucurella, que firmó contrato con el club blanco hasta el 30 de junio de 2032, poniendo fin a su etapa en el Chelsea.

Su llegada al Santiago Bernabéu es un tema especialmente sensible para los aficionados culés, ya que, antes de triunfar en Inglaterra, el internacional español se formó en La Masia, la cantera del FC Barcelona.

La trayectoria del lateral

Sin embargo, el jugador nunca ha podido hacerse un hueco en el primer equipo azulgrana y ha terminado construyendo su carrera lejos del Camp Nou, empezando por el Eibar. Tras su paso por el equipo vasco, Cucurella se trasladó al Getafe, para luego dar el salto al Brighton y acabar en el Chelsea.

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A sus 28 años, pues, Marc Cucurella atraviesa uno de los mejores momentos, tras ganar el Mundial 2026, incorporarse al Real Madrid y celebrar su cumpleaños con sus seres queridos.