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El balón de final entre España y Argentina, los guantes de Madonna y la chaqueta de Jung Kook salen a subasta tras el Mundial 2026

La recaudación se destinará al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA para dar acceso a la educación y el deporte de calidad a niños desfavorecidos

El grupo surcoreano BTS actuando en la media parte de la final del Mundial 2026.

El grupo surcoreano BTS actuando en la media parte de la final del Mundial 2026. / JUAN MABROMATA / AFP

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Balones de partidos relevantes del Mundial 2026, que coronó a España frente a Argentina, camisetas firmadas por algunos de los mejores jugadores del campeonato y algunas de las prendas que lucieron los artistas durante la actuación de la final de la Copa del Mundo han salido a subasta a través de Christie's y se podrá pujar por ellos entre el 22 y el 29 de julio.

Todos los beneficios irán al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, con el objetivo de recaudar millones de dólares para dar acceso a la educación y el deporte de calidad a los niños de comunidades desfavorecidas de todo el mundo.

El balón utilizado en la final del Mundial 2026

El balón utilizado en la final del Mundial 2026 / EPC

Los balones con los que jugaron los futbolistas en el campo son uno de los grandes reclamos de la venta. Además de las tres pelotas con las que se disputaron los partidos inaugurales celebrados en cada uno de los países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), también está disponible el balón que se utilizó durante la final, que España disputó contra Argentina, que parte de una puja de 15.000 dólares.

Entre las prendas destacan una camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi, una del Inter de Miami firmada por David Beckham y una camiseta firmada por Selección Nacional Masculina de Fútbol de Estados Unidos, entre otras. Asimismo, un balón firmado por el mexicano Santiago Giménez, otro grabado con los nombres de Shakira, Kaká y Gianni Infantino, y otro con todas las actuaciones escritas por Chris Martin, de Coldplay.

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La chaqueta de Jung Kook de BTS sale a subasta

La chaqueta de Jung Kook de BTS sale a subasta / EPC

También tienen protagonismo los artistas que participaron en la actuación de medio tiempo del partido final. Entre los objetos subastados se encuentran los guantes que llevaron Madonna y J-Hope de BTS, el traje de Shakira en el videoclip de 'Dai Dai', los zapatos de Justin Bieber y de RM de BTS, la chaqueta de Jung Kook de BTS y la letra de la canción 'We Dance' y el 'setlist' de las actuaciones de la final firmado por Chris Martin, de Coldplay.

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