Work Your Face, la revolución del 'fitness' facial nacido en Barcelona, abre franquicias: "Entrenar los músculos de la cara reduce arrugas"

La revolución del fitness facial nació en Barcelona en 2022. Detrás estuvo y está Stephanie Marin, nacida en 1990 en Yibuti, en el Cuerno de África. Hija de padre francés y madre brasileña, pero "barcelonesa desde los 10 años", cuando se trasladó con sus padres a la capital catalana. Antes de emprender, trabajó casi ocho años como directora de marketing de una empresa de cosmética de lujo. Y durante esa etapa viajó con frecuencia y, por interés personal, fue probando distintas técnicas de masaje facial, desde el kobido japonés hasta el 'deep face', el drenaje linfático y los masajes intrabucales. "Nunca me he hecho nada en la cara; solo masajes faciales, las agujas no me gustan", confiesa.

Al conocer de cerca estas técnicas, Marin reparó en que todas actuaban, de una forma u otra, sobre la musculatura del rostro. Ahí empezó a tomar forma la idea de crear un método propio que reuniera trabajo muscular, drenaje, masaje y relajación dentro de una sesión estructurada como un entrenamiento. Ella lo llama "'facial workout'". Tras ocho meses de investigación nació el Método WYF y, en 2022, abrió en Barcelona el primer centro de Work Your Face. La propuesta partía de una pregunta muy concreta: "Si entrenamos los músculos del cuerpo, ¿por qué no hacer lo mismo con los de la cara?".

Alternativa natural

WYF, la primera cadena española de gimnasios faciales, propone una alternativa natural, preventiva y no agresiva. "Cuanto más trabajas el músculo, más memoria tiene y más se fortalece", asegura la joven emprendedora. Su método, "registrado ante notario", combina activación muscular, masaje, drenaje, relajación y efecto 'lifting' natural. Las sesiones -entre 35 y 45 minutos- se organizan como un entrenamiento, con calentamiento, cardio facial, 'sculpting' y vuelta a la calma. Se trabaja con las manos, la 'gua sha', pelotas de masaje y aparatología complementaria.

"Vas al gimnasio, trabajas glúteo y, con constancia, después ves los resultados. Con la cara es exactamente lo mismo", compara la empresaria. "Entrenar los músculos de la cara reduce arrugas y flacidez, se consigue firmeza y una piel más luminosa", asegura.

Cadena pionera

Marin vendió su coche y puso en marcha el proyecto con 80.000 euros. Es socia única de la sociedad y abrió el primer espacio sin datos históricos ni una cadena similar en España que tomar como referencia. Barcelona fue el punto de partida en 2022. Madrid llegó en septiembre de 2023; Andorra, en enero de 2024; y Estoril, en Portugal, se inauguró en marzo de 2026. Actualmente, tiene en plantilla 16 trabajadores, que deben ser esteticistas titulados y formarse en el Método WYF. Aprenden el protocolo de masaje, el uso de la aparatología y las características de las herramientas y productos cosméticos (de la propia firma, veganos y fabricados en laboratorios españales).

El estudio Work Your Face, en la calle Calvet 60, de Barcelona. / WYF

Ahora, Work Your Face abre una nueva etapa con un modelo propio de franquicia. La central acompaña al franquiciado en la búsqueda del local, la implantación, la formación del equipo, las compras, la operativa, el marketing y el control de la imagen. "No quiero vender franquicias por vender. Me interesa que el negocio funcione, porque si le funciona al franquiciado, me funciona a mí", insiste Marin, que prevé atar al menos tres nuevos puntos de venta en franquicia antes de terminar 2026 y sumar entre seis y diez aperturas más a lo largo de 2027, tanto en España como en otros mercados europeos.

Caras famosas

Por los estudios también han pasado caras famosas. Marin cuenta que Tilda Swinton y Julianne Moore acudieron al centro de Madrid durante el rodaje de la película de Almodóvar, 'La habitación de al lado'. "Durante tres meses vienieron cada sábado. Fueron majísimas y dejaban buenas propinas", rememora. También cita a actores españoles como Clara Lago y Maxi Iglesias como habituales. "Quien lo prueba, repite", sostiene.

El negocio va viento en popa: facturó alrededor de 500.000 euros en 2025, un 10% más que en 2024. Y para este año, la previsión es crecer entre un 10% y un 15%, cuenta Marin. Sus clientes son mujeres sobre todo (el 70%), entre 35 y 65 años. Pero a ellos les chifla el servicio Quick Lift, el tratamiento más corto y sin máquinas. "Les encanta; no hace falta quitarse la ropa, están contestando correos o se duermen", ríe la fundadora.

Los 'workouts' parten de 44 euros y se pueden incorporar pluses, para trabajar el entrecejo, el surco nasogeniano o el masetero temporal. En este último caso, se puede añadir masaje intrabucal para aliviar la tensión asociada al bruxismo.