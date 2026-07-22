Mentoplastia: así es la operación estética que se ha hecho Vinicius Jr. (y su precio)

El nuevo aspecto de Vinicius Jr. ha acaparado todas las miradas durante sus vacaciones. El delantero del Real Madrid ha reaparecido con un rostro visiblemente diferente, un cambio que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales y que ha despertado la curiosidad de aficionados y expertos sobre el motivo de su transformación.

Horas después de que las imágenes comenzaran a circular, el dermatólogo Alessandro Alarcão, encargado de tratar al futbolista, ha compartido también una fotografía junto al jugador en sus redes sociales que confirmaban que Vini Jr. había pasado por sus manos para realizarse una operación estética.

Pero, ¿cuál ha sido exactamente la cirugía a la que se ha sometido el brasileño y cuánto le ha costado?

"Naturalización facial"

Vini Jr. se ha sometido a una mentoplastia, una intervención quirúrgica que permite modificar la forma, el tamaño o la proyección del mentón para conseguir un rostro más equilibrado, lo que Alarcão llama "naturalización facial".

Según explica la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Seorl-CCC), la operación puede realizarse tanto para aumentar como para reducir el mentón, dependiendo de las características anatómicas y del resultado que se persiga.

El caso de Vinicius

La sociedad científica señala que, cuando el mentón presenta un escaso desarrollo, la cirugía suele consistir en la colocación de un implante o en el avance del propio hueso mandibular, como ha sido el caso del futbolista del Real Madrid.

En cambio, si el problema es un mentón excesivamente prominente, se remodela el hueso para reducir su proyección.

En ambos casos, el objetivo es mejorar la armonía del perfil facial, ya que el mentón desempeña un papel fundamental en el equilibrio entre la nariz, los labios y el cuello.

Motivos estéticos, pero también de salud

Aunque muchas personas recurren a la mentoplastia por motivos estéticos, la Seorl-CCC recuerda que también puede estar indicada para corregir malformaciones congénitas, secuelas derivadas de traumatismos o determinadas alteraciones del desarrollo facial.

Asimismo, puede combinarse con otras intervenciones, como la rinoplastia o la cirugía ortognática (que corrige las anomalías y desequilibrios del tamaño y posición de los maxilares), para conseguir un resultado más proporcionado.

Cómo es el proceso quirúrgico

La operación suele realizarse bajo anestesia general, aunque en algunos casos puede emplearse anestesia local con sedación. El acceso al mentón puede hacerse a través de una incisión en el interior de la boca o debajo de la barbilla, una técnica que, en muchas ocasiones, evita cicatrices visibles.

Tras la intervención es habitual experimentar inflamación y molestias durante los primeros días, mientras que el resultado definitivo no suele apreciarse hasta varias semanas después, cuando desaparece la hinchazón.

¿Cuánto habría pagado Vinicius?

En cuanto al precio, este varía en función de la técnica empleada y la complejidad de la cirugía. El Instituto de Cirugía Integral Facial (ICI Facial), centro especializado en cirugía maxilofacial y facial, señala que una mentoplastia en España suele situarse entre los 4.000 y los 5.500 euros.

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En el caso de Vinicius Jr, la operación se llevó a cabo en Goiânia (Brasil), donde el coste suele ser un tanto inferior al de España. Según los precios publicados por el directorio internacional de clínicas médicas 'WhatClinic', una mentoplastia parte de 13.600 reales brasileños (unos 2.100 euros), aunque el importe puede superar los 20.000 reales (alrededor de 3.100 euros).