Los argentinos estallan contra Rosalía: sus fans piden devolver sus entradas para el concierto en Buenos Aires después de la que ha liado en redes

El Lux Tour de Rosalía hará su próxima parada este 1 de agosto en el Movistar Buenos Aires Arena de Argentina. El anuncio de la gira, en diciembre de 2025, generó mucho furor entre los argentinos, que agotaron las entradas en un abrir y cerrar de ojos.

No obstante, parece ser que esa sensación ha desaparecido por completo: tras una polémica republicación de la cantante en Tiktok, muchos fanáticos han decidido devolver y revender sus entradas.

"El mayor desastre mundial"

En medio de la oleada de críticas hacia los argentinos por la final del Mundial -en la que, por cierto, algunos jugadores se acabaron agarrando a golpes-, la exactriz porno Mia Khalifa, de origen libanés-estadounidense, publicó un Tiktok celebrando la victoria española.

El vídeo iba acompañado de la canción 'La Perla' de Rosalía, que dice así: "La decepción local. Rompecorazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao". Y de un mensaje contundente: "Cómo suena la vida ahora que 'las perlas' han sido derrotadas".

Poco después, Rosalía decidió republicar el vídeo en su perfil de Tiktok, algo que no le ha hecho mucha gracia a sus fans argentinos: "¿Que festejes el triunfo de tu país? Joya. Pero que estés de acuerdo con eso de que los argentinos somos 'unas perlas' me parece un tanto hipócrita para una persona que vino a Argentina a promocionar su disco y que en esos días se llenó la boca hablando maravillas de nosotros", comentó una usuraria.

Oleada de críticas

Ha sido entonces cuando la cantante catalana ha decidido borrar el vídeo de su cuenta, pero ya era demasiado tarde: sus últimas publicaciones, tanto en Tiktok como en Instagram, se habían llenado de comentarios de argentinos dolidos e indignados, como este, que en pocas horas ha superado los 20.000 likes: "¿Podemos ir cancelando los Movistar Arena, no?".

O este otro de una usuaria que intentaba deshacerse de sus entradas: "Vendo 4 entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina".

Y es que 'ser una perla' tiene un significado más profundo de lo que parece. De acuerdo con el Instituto Cervantes, este neologismo semántico se utiliza para señalar a una persona de la que nadie puede fiarse; alguien deshonesto, manipulador o que resulta ser una mala influencia, algo de lo que muchos aficionados han acusado a la Selección argentina durante el Mundial.

¿Quién es Mia Khalifa?

Sarah Joe Chamoun, conocida popularmente como Mia Khalifa, es una 'influencer' de 33 años. Saltó a la fama en 2014 tras tener un breve, pero muy polémico, paso de tres meses en la industria del cine para adultos.

Protagonizó varias escenas explícitas de sexo usando un hiyab (pañuelo islámico), algo que causó una profunda indignación entre los grupos conservadores de Oriente Medio y por las que incluso recibió amenazas de muerte.

Tras esa polémica, y debido a ella seguramente, decidió retirarse. Actualmente, se dedica al modelaje y al activismo político, y acumula millones de seguidores en sus redes sociales, en las que recientemente ha publicado un vídeo mostrando la cantidad de dinero que ha ganado tras apostar un millón de dólares (más de 876.000 euros) a favor de la Selección española en la final del Mundial: ni más ni menos que 650.000 dólares (unos 570.000 euros).