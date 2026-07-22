¿Cuánto han cobrado Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber por actuar en la media parte de la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo ha pasado a la historia por la victoria de la selección española.

El encuentro, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), también ha marcado un antes y un después, al convertirse en la primera final mundialista con un espectáculo musical durante el descanso al más puro estilo de la Super Bowl, con una duración de casi 20 minutos.

Durante ese tiempo, artistas de talla internacional como Shakira, Madonna, el grupo BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Chris Martin (de Coldplay) o el director de orquesta Gustavo Dudamel protagonizaron un show sin precedentes organizado por la FIFA.

El grupo surcoreano BTS actuando en la media parte de la final del Mundial 2026. / JUAN MABROMATA / AFP

Ronaldinho y Madonna actuando al inicio de la final del Mundial 2026. / KEVIN C. COX / Getty Images via AFP

Justin Bieber actuando en la media parte de la final del Mundial 2026. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Global Citizen

Y la pregunta tras semejante espectáculo es obvia: ¿cuánto han cobrado estos artistas por actuar en el descanso de la final del Mundial?

La respuesta también es sencilla: Nada. La FIFA no ha publicado ninguna cantidad ni ha confirmado que los artistas recibieran un caché (remuneración económica que cobra por realizar un espectáculo) por su actuación.

En la página oficial del organismo se explica que el show fue organizado junto a Global Citizen, una organización internacional de activismo social sin ánimo de lucro cuyo objetivo es erradicar la pobreza extrema y promover la justicia social y el cambio climático.

Iniciativa solidaria

Por tanto, el espectáculo se llevó a cabo para apoyar la FIFA Global Citizen Education Fund (que podría traducirse como Fondo de la FIFA para la Educación), una iniciativa destinada a recaudar 100 millones de dólares (unos 87,6 millones de euros) para ampliar el acceso a la educación y al deporte de niños de todo el mundo.

La organización explica que el show buscaba "unir a los mayores artistas del planeta en un momento histórico en la intersección entre el deporte, la cultura y el propósito", convirtiendo la final del Mundial en una plataforma para impulsar este proyecto solidario.

La propia FIFA también destaca que el fondo recibió un dólar (unos 0,88 euros) por cada entrada vendida durante toda la competición, además de otras aportaciones procedentes de socios y empresas colaboradoras.

60 millones recaudados

Aunque ni la FIFA ni Global Citizen hablan expresamente de salarios en sus comunicados oficiales, sí que ofrecen una pista que prácticamente despeja cualquier duda.

Tras el espectáculo, Hugh Evans, fundador de Global Citizen, publicó un vídeo en Instagram acompañado de este mensaje: "Todos los artistas que han participado hoy [por el día 19] en el 'Topps Final Halftime Show' de la Copa Mundial de la FIFA 2026 han dedicado su tiempo por una única razón: la educación de los niños. Y se han recaudado 60 millones de dólares [unos 52,6 millones de euros] para el Fondo de Educación de Global Citizen de la FIFA, con el fin de garantizar que los niños de todo el mundo tengan las oportunidades que se merecen".

Una actuación altruista

Esta afirmación indica que Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber y el resto de participantes colaboraron de forma altruista, cediendo su tiempo y su música a la iniciativa solidaria.

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La decisión recuerda al funcionamiento del espectáculo del descanso de la Super Bowl, donde tradicionalmente los artistas no reciben un caché por actuar, sino que lo destinan a beneficencia, y la organización asume los costes técnicos y de producción del evento.