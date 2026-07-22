Gerard Piqué regresa a Barcelona con sus hijos tras 'coincidir' con Shakira en la final del Mundial

Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que formaba parte de la Selección que ganó la primera Copa del Mundo para España en Sudáfrica 2010, Gerard Piqué no se perdió este domingo la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva York. Pero, en lugar de ver el partido desde el palco junto a sus compañeros Xavi Hernández, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, o Jesús Navas, el exfutbolista siguió el encuentro desde la grada en compañía de sus hijos Milan y Sasha y todas las miradas estuvieron puestas en su reacción durante la espectacular actuación de Shakira en el descanso, cuando puso a bailar a todo el MetLife Stadium con su 'Dai dai'.

Muy serio, el catalán permaneció inamovible mientras sus niños coreaban eufóricos la canción de su mamá, intentando pasar desapercibido en su primer 'encuentro' en público con la artista en mucho tiempo.

Y aunque su entorno asegura que han dejado sus diferencias atrás y su relación ahora es cordial y hablan bastante por sus pequeños, lo cierto es que en la final a muchos les llamó la atención que Piqué no estuviese acompañado por Clara Chía, ya que días antes se había visto a la pareja paseando por Nueva York de lo más enamorados coincidiendo con su 4º aniversario de relación.

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También sin su novia pero sí con Milan y Sasha, el exjugador ha regresado a Barcelona tras ver a 'La Roja' ganar su segundo Mundial para disfrutar del periodo de vacaciones que le corresponde con los pequeños. Muy serio a su llegada al aeropuerto de la ciudad condal y oculto bajo la capucha de su sudadera para no ser reconocido, Gerard ha ignorado las preguntas de la prensa y, pendiente en todo momento de sus hijos, ha dejado en el aire cómo ha sido su reencuentro con Shakira y si estuvo con ella durante la final, y la razón por la que Clara no estuvo a su lado en un momento tan especial.