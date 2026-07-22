La casa real británica celebra el 13 cumpleaños del príncipe George con una nueva fotografía

El príncipe George, nieto del rey Carlos III y segundo en la línea de sucesión a la corona británica, ya se ha convertido en un adolescente y ha cumplido 13 años de edad este miércoles, meses antes de iniciar su educación secundaria en el exclusivo colegio de Eton, siguiendo los pasos de su padre.

Con motivo de esta celebración, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, han publicado en sus redes sociales una nueva instantánea de su hijo tomada por Matt Porteous, el fotógrafo preferido por la familia para este tipo de situaciones. En la imagen, el joven aparece con las manos en los bolsillos, vestido con un traje negro y camisa blanca de cuello abierto, junto con un mensaje de "Feliz Cumpleaños, George".

El adolescente disfruta actualmente de sus vacaciones estivales antes de empezar el próximo septiembre en Eton College, el colegio privado ubicado cerca de Windsor, a las afueras de Londres, donde también estudió su padre, Harry, y su tío, el príncipe Enrique. Al igual que su padre William y su tío Harry antes que él, George contará con una estrecha protección en la escuela, donde la matrícula supera las 63.000 libras esterlinas (aproximadamente 74.000 euros) anuales.

Protegido de la mirada pública

George Alexander Louis nació el 22 de julio de 2013 en el Hospital St. Mary's de Londres. En abril de 2014, emprendió su primera gira real y acaparó todas las miradas cuando sus padres lo llevaron con ellos a Nueva Zelanda y Australia.

Guillermo, Kate y su hijo vivieron inicialmente en una granja alquilada en la isla de Anglesey, frente a la costa noroeste de Gales. Durante sus primeros años, la familia lo protegió de la mirada pública y cada aparición se convertía en objeto de una amplia cobertura mediática.

En 2017, la familia se mudó a un apartamento en el Palacio de Kensington, Londres, y George comenzó su primer año escolar en un colegio privado al sur de la capital. Finalmente, en 2022 se trasladaron a su residencia principal en Windsor, al oeste de Londres, y George asiste al colegio privado Lambrook, al igual que sus hermanos.

Más repercusión

Poco a poco, el príncipe ha ido adquiriendo más repercusión pública. George ya ha participado en varios eventos de gran repercusión, como la ceremonia anual del Trooping the Colour o la coronación de Carlos III, cuando ayudó a llevar la cola del manto de su abuelo Carlos III. El pasado noviembre, acompañó a su madre, el Rey, y a la Reina a una velada en honor a los soldados caídos en combate.

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De su padre, George heredó la pasión por el fútbol. Suele acompañar a William a los partidos de su club favorito, el Aston Villa, en Birmingham. Asimismo, suele asistir al torneo de tenis de Wimbledon junto a su madre, Kate.