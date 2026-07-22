Bertín Osborne, entre la afonía y el lujo: concierto privado, proyecto hotelero y nuevo barco

Otro miércoles más, nuevo episodio de las Mamarazzis, el pódcast de EL PERIÓDICO donde Laura Fa y Lorena Vázquez repasan la actualidad más reciente de la prensa del corazón. Este es, además, el penúltimo capítulo antes de unas "merecidas vacaciones", así que la dupla de periodistas ha arrancado con la resaca de la gran cita del fin de semana: el Mundial que la selección española de fútbol conquistó el pasado domingo.

A partir de ahí, las periodistas han repasado la relación de Lamine Yamal e Inés García, el estreno como pareja de Héctor Bellerín y Carolina Yuste, la celebración de los diferentes miembros de la Familia Real con La Roja, las denuncias de –no a– Julio Iglesias, el giro definitivo en el caso de Isak Andic y el nuevo capítulo empresarial de Bertín Osborne.

Los otros protagonistas de la final del Mundial

Cada una vivió la final a su manera. Laura confiesa que siguió el partido en una tele "de un palmo" desde el camping donde veranea, mientras que Lorena vio a España proclamarse campeona desde su querida Gijón, ciudad a la que había viajado para completar una exigente ruta de más de 30 kilómetros. Entre las dos han reconstruido un domingo que sin lugar a dudas ya es parte de la historia de nuestro país.

Del inverosímil 'show' del descanso en el estadio MetLife de Nueva York, la que más destacó –coinciden ambas– fue Shakira, que brilló ante la atenta mirada de Piqué y sus hijos; no de Clara Chía, que igualmente también se encontraba en la Gran Manzana. Las Mamarazzis han aprovechado para puntualizar que, aunque Chía sí se conoce con los niños, ser la pareja de su padre no implica que conviva con ellos, sino todo lo contrario. Otra ausencia sonada fue la de Elsa Pataky: la actriz se había gastado un dineral en unas entradas de varios miles de euros de media, pero un retraso en su vuelo le impidió llegar a tiempo para el partido decisivo. Sí estuvieron presentes, en cambio, Richard Gere, Matt Damon, Tom Cruise o Timothée Chalamet.

Pero no todo fueron alegrías, por lo menos antes del pitido final del árbitro. "Aluciné las malas artes de la selección Argentina", ha señalado Lorena sobre un juego agresivo de la albiceleste que contribuyó a minimizar la pena por un Messi que terminó llorando en el que podría haber sido su último Mundial.

De todas las anécdotas, Lorena se queda con la imagen de Trump sin despegarse de la selección española para salir en la foto con los campeones; Laura, en cambio, se ha decantado por Lamine Yamal apareciendo en Cibeles con los pantalones medio bajados. ¡No hay quien entienda las nuevas modas!

Lamine Yamal e Inés García, o cómo criticar siempre a la de al lado

El delantero catalán y la 'influencer' sevillana Inés García —"muy natural" y con la gracia propia del carácter andaluz— son ya inseparables. Quizás por eso, se han viralizado algunos vídeos en los que Lamine se mostraba algo frío con su pareja, aunque las Mamarazzis comprenden perfectamente el contexto tras proclamarse campeón del título más anhelado por un futbolista.

La cosa se enredó todavía más cuando en X circuló un supuesto comunicado de la creadora de contenido lamentando las críticas recibidas. Nada más lejos de la realidad: se trataba de un usuario que la había suplantado, motivo por el que tuvo que salir al paso para desmentirlo y recordar que solo tiene Instagram y TikTok.

Este episodio ha dado pie a una reflexión muy 'mamarazzi': las parejas de personajes famosos –concretamente, mujeres– reciben muy a menudo críticas injustificadas por representar un blanco que en realidad corresponde a la persona que tienen al lado. Ester Expósito, Alice Campello, Alba Carrillo o Sara Carbonero son solo algunos ejemplos.

La Familia Real se vuelca con 'La Roja'

Volviendo a la celebración del segundo Mundial, la Casa Real tampoco se perdió la fiesta. Los Reyes estuvieron presentes tanto en la celebración del partido como en el posterior recibimiento en la Zarzuela, donde Leonor bromeó con Ferran Torres sobre su prometido cambio de 'look'.

Victoria Federica e Irene Urdangarin, por su parte, publicaron en redes su experiencia del partido, pintadas hasta arriba con los colores de 'La Roja'.

La cita mundialista coincidía con la semana del 28 cumpleaños de Froilán, celebrado el 16 de julio. El hijo de la infanta Elena llegó a Mallorca y, acompañado de su nueva novia Carla, se fue directo a soplar las velas a una nueva discoteca, Fitz, que además estaba de inauguración

Al tratarse de una convocatoria de prensa, allí estaban también los medios, algo que molestó a la chica: reaccionó increpando de muy malas maneras al 'paparazzi'. De hecho, personas involucradas en este encontronazo aseguran a las Mamarazzis que "se comportó como una choni".

Héctor Bellerín y Carolina Yuste, pareja sorpresa del verano

Del romance futbolístico de Lamien Yamal, pasamos a otro que no ha pasado nada desapercibido: Héctor Bellerín, jugador del Real Betis, y Carolina Yuste, actriz de 'Carmen y Lola' y 'La infiltrada', se han estrenado como la pareja sorpresa del verano. Lo ha desvelado la revista 'Semana', que publica en exclusiva las fotografías de su cita en un rocódromo –lo dicho, las nuevas modas–, con beso incluido.

Julio Iglesias, entre querellas y una propiedad en el aire

Dejando a un lado el mundo del fútbol y los nombres propios que orbitan alrededor del esférico, esta ha sido una semana movida en lo judicial para Julio Iglesias. El cantante ya había anunciado que se querellaría contra Yolanda Díaz tras una propuesta fallida de conciliación –la vicepresidenta segunda decidió no retractarse– y, finalmente, ha interpuesto una demanda. Además, se ha querellado contra eldiario.es por supuestamente inventarse la información acerca de sus litigios judiciales e inducir a las víctimas a mentir.

En paralelo, varios medios apuntaban a que la casa que Iglesias adquirió hace cerca de un año, en un pueblito gallego donde nació su padre, se ponía a la venta. No hay precio oficial de momento, pero podría situarse entre los cuatro y cinco millones. Pilar Vidal defiende que el inmueble nunca estuvo en venta, aunque la información parte de '¡Hola!', medio que tiene todos los números para estar en lo cierto. "Creo que se la han colado", ha dicho Fa sobre su compañera de profesión.

El propio cantante aseguró en su momento sentirse gallego, y esa era una de las razones que le habrían llevado a la operación inmobiliaria, de la que también se habló como una inversión. La casa, por cierto, había pertenecido al alcalde de la localidad. Las Mamarazzis se suman a la teoría de que el inmueble estaba pensado para pasar una "jubilación dorada" o unas buenas vacaciones, pero que ahora mismo Julio está muy enfadado con España y con muchos medios nacionales.

Giro definitivo en el caso Andic

La investigación por la muerte de Isak Andic ha dado un giro definitivo a raíz de la entrada en escena de una nueva testigo, que se presentó voluntariamente en la comisaría de Les Corts. Se trata de la intérprete que trabajaba con la terapeuta y que mediaba entre padre e hijo durante la terapia de choque que se les había aconsejado seguir: una experiencia al límite en un acantilado.

El dato clave es que esa misma intérprete fue quien, junto a Jonathan Andic, recorrió unos días antes la misma ruta en la cual murió el fundador de Mango. A esto, hay que añadir que el hijo no había mencionado nada al respecto; por el contrario, sostuvo que la ruta se la habían recomendado unos amigos suyos.

Bertín Osborne: afonía, conciertos privados y planes de hotel

'Europa Press' entrevistó a Gabriela Guillén y a las hijas de Bertín Osborne. Una de ellas, Alejandra, aseguró que el encuentro con su hermanastro se produciría después del verano, aunque la madre del bebé lo desmintió al declarar que no tenía constancia alguna de esta reunión prevista.

La noticia, sin embargo, iba por otro lado: el viernes pasado, Osborne tuvo que anular su concierto en Chamberí. Al parecer, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida, había decidido pagarle nada más y nada menos que 50.000 euros por el 'show', pero el cantante lo canceló por problemas de afonía y porque "se ahogaba". Conviene recordar que el artista madrileño arrastra un "covid persistente" y sufrió una neumonía hace unas semanas.

Es aquí donde llegan las dudas. Diferentes testigos se han puesto en contacto con las Mamarazzis para contar que Osborne protagonizó un concierto privado en el Maresme. Fue un encargo 'express': viajó a Barcelona el pasado lunes 13 y el martes 14 se marchó a Madrid. Quienes lo vieron aseguran que está mejor de salud y que no hay que temer por él en ningún sentido. "Tiene suficientes amigos en todas las teles para ir metiéndose en programas e ir ganando pasta", han apuntado las periodistas, y eso que es "bastante vaguete", como quedó demostrado en su última participación en 'TCMS'.

Bertín Osborne, entre la afonía y el lujo

En lo económico, se había hablado de sus problemas de dinero, pese a que Susana Uribarri salió a contar que la deuda estaba saldada. El cantante sigue adelante con la idea de convertir su finca y su casa en un hotel de lujo, un proyecto que implicará un cambio de residencia después de tanto esfuerzo por instalarse en el campo: ha modificado los planes para destinar toda la finca al hotel y adquirir una propiedad cercana donde levantar su hogar. Sumado a todo este proyecto de emprendimiento, el cantante estaría meditando comprarse un barco. No quedan dudas, pues, de que "pasta no le va a faltar".

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast Mamarazzis se emite cada miércoles en directo a las 14.30 horas en las cuentas de Instagram y X de este diario. También lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.