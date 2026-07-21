Fernanfloo manda un mensaje a Plex antes de la Velada del Año 6: "En boxeo no siempre gana el que tiene más músculos, sino el que sabe pegar y..."

La Velada del Año es el evento anual de boxeo amateur entre 'youtubers', streamers y creadores de contenido más visto de la historia de Internet, que tiene un récord de 9,3 millones de espectadores simultáneos.

Organizada por Ibai Llanos, la Velada está a punto de celebrar su sexta edición, concretamente este sábado, día 25. En ella, 20 creadores de contenido y artistas se medirán en el ring, en La Cartuja de Sevilla, e intentarán que, un año más, el evento rompa su propio récord de espectadores.

Esta edición cuenta con un gran elenco de cantantes, que pondrán a saltar y bailar a toda la grada de La Cartuja, como Anuel AA, Bad Gyal y Yandel. También, por primera vez en la historia, el evento cuenta con dos 'main events' (combates principales) en la misma noche: TheGrefg vs. IlloJuan y Fernanfloo vs. YosoyPlex.

Uno de los más grandes de la historia

Fernanfloo, uno de los cuatro protagonistas de la noche, es un 'youtuber' salvadoreño conocido por sus 'gameplays' y humor exagerado. Empezó en 2011 y en la actualidad tiene más de 50 millones de suscriptores, lo que supone uno de los canales en español más grandes de la historia.

El propio Fernanfloo ha concedido a EL PERIÓDICO una entrevista en la que explica cómo ha llevado a cabo su preparación, cómo ve a su oponente para el combate y a qué 'youtuber' le gustaría enfrentarse la próxima vez.

¿Cómo ha vivido esta segunda preparación?

Para empezar, el 'youtuber' de El Salvador expone cómo ha vivido esta segunda preparación para la Velada, ya que ya participó en el evento en 2023, peleando contra Luzu, en un combate que dejó más de 10 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Ibai.

"Yo siento que, como ya venía de un 'background' que ya lo habíamos hecho una vez, no partes desde cero, entonces eso es un gran alivio porque, básicamente, te dedicas a pulir los conocimientos que ya tienes", explica Fernanfloo.

Paternidad reciente

Además, comenta la dificultad añadida de haber sido padre hace unos meses: "Acabo de ser papá; pensé que el entrenamiento no me iba a modificar mucho la dinámica, pero fue un error. Es muy complicado, porque tener un hijo demanda mucho tiempo. Entonces, sí es cierto que se me ha complicado, no he dormido las horas que hubiera querido".

También explica cómo afronta la gran diferencia de estatura entre su rival del 2023, Luzu (1,78 m), y su rival actual, YosoyPlex (casi 2 metros). "Se tienen que plantear de manera distinta; en el primer combate, todo el mundo me decía que debía mantener la distancia. En este caso es totalmente distinto, hemos practicado mucho el 'waiting': moverme mucho e intentar esquivar, porque me va a tocar entrar en el rango de Plex", explica.

Pasión por el boxeo

Otro de los puntos que más destaca el 'youtuber' es cómo ha descubierto que el boxeo le apasiona y, aunque a su madre no le gusta ver a su hijo intercambiando golpes, sí le gusta su disciplina: "Ella quisiera que agarre el boxeo como una rutina para mantenerme en forma, pero que me vaya a pegar le asusta un poco".

De hecho, el creador de contenido asegura que, a pesar de que la mayoría de 'youtubers' que han participado en la Velada del Año no han mantenido esa rutina de deporte después del evento, su intención es seguir practicando boxeo u otros deportes para mantenerse en forma.

Participación en próximas ediciones

Además, Fernanfloo asegura estar disfrutando mucho de este deporte y de su preparación. De hecho, no descarta participar en próximas ediciones: "En esta edición me costó mucho convencer a mi esposa, y veo difícil una tercera, pero todo depende de lo que pase el 25. Tienes que dedicarle todos los días al boxeo; entonces lo veo complicado, pero no lo descarto".

En ese contexto, si tuviera que enfrentarse con algún 'youtuber' con el que no se haya enfrentado todavía, el salvadoreño confiesa que le gustaría El Rubius, uno de los creadores de contenido más grandes y veteranos de todo Internet, con más de 40 millones de suscriptores.

Su rival: YosoyPlex

Aun así, Fernanfloo está muy centrado en su rival, YosoyPlex. De hecho, a pesar de que los fans dan favorito al salvadoreño en la web oficial de la velada, la mayoría de creadores de contenido que participan en esta edición de la Velada ven ganador al español.

Basándose en esto, el 'youtuber' comenta: "Es obvio ver a Plex, ver el tamaño de ese hombre, verlo fuerte y decantarse por él. Pero sí es cierto que lo que he aprendido en boxeo es que no siempre gana el que tiene más músculos, sino el que sabe pegar y tiene mejor cardio".

¿Cómo le afecta el favoritismo hacia Plex?

Además, asegura que este favoritismo hacia Plex no le afecta en nada: "Me lo tomo tranquilo, no pasa nada, al final todos estamos haciendo el mejor esfuerzo que podemos. No es ni una motivación ni algo malo, simplemente es lo normal".

Para finalizar, Fernanfloo decide mandarle un mensaje directamente a su oponente, YosoyPlex, advirtiéndole de cara al 25: "Le diría que tenga mucho cuidadito, que piensa que va a ser fácil, pero no le va a salir tan fácil como cree".