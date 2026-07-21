De un 'reality' de citas rodado en Gibraltar a experta en marketing: así es Marie-France van Heel, la esposa de Andy Burnham

Este lunes, el Reino Unido ha tenido, por séptima vez en diez años, un cambio de primer ministro. Andy Burnham, antiguo alcalde de Mánchester que ganó un escaño en el Parlamento Británico en las elecciones extraordinarias, ha sustiuido a su compañero del Partido Laborista Keir Starmer, quien renunció en junio por la falta de confianza que que se había granjeado entre la población y su propio partido tras haber estado dos años en el cargo y no haber logrado mejorar cuestiones como el estado de los servicios públicos o la gestión de la inmigración. Al contrario de lo que se decía de su predecesor, Burnham tiene carisma, habilidad política y promete un estilo de liderazgo más cercano y accesible para conectar con la ciudadanía. Ahora le toca a Burnham mudarse al número 10 de Downing Street, pero no lo va a hacer solo. ¿Quién es la mujer del nuevo primer ministro británico?

Andy Burnham se casó con Marie-France van Heel en el año 2000 y tienen tres hijos, todos en edad adulta: Jimmy (2000), Rosie (2003) y Annie (2005). Apodada 'Frankie' por sus amigos, Van Heel nació en los Países Bajos en 1970 y pasó gran parte de su infancia en Bélgica. Más tarde se mudó al Reino Unido para estudiar, al igual que su marido, filología inglesa en el Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge, donde se conocieron cuando ella estaba en su primer año. En unas declaraciones al 'Times', John Mullan, profesor del primer ministro en Cambridge, ha explicado que Van Heel era "la chica más guay" de la universidad y que, cuando empezó a salir con Burnham, sus compañeros comentaron que había tenido una gran suerte: "Había una sensación de que le había tocado la lotería".

Participante de un 'reality show'

Al poco tiempo de empezar a salir juntos, en 1992, Van Heel le pidió a Burnham si podía participar en el 'reality show' de citas 'Blind Date', presentado por la cantante Cilla Black. Él aceptó y ella fue al programa, donde, de entre tres pretendientes, escogió a Will Harris, de Surrey, con quién se fue a Gibraltar como parte de la prueba del programa. La experiencia, como comentaron luego en el estudio, fue un desastre y se intercambiaron varios comentarios desagradables, por lo que aquello no prosperó. Años más tarde, el matrimonio se encontró con el joven, quien se había convertido en director de comunicación del Partido Conservador y, de hecho, Van Heel contó en la página web de una de las empresas donde trabajó que solo fue al programa porque, de pequeña, quería ser presentadora de programas infantiles y pensó que apareciendo en un 'reality' podría tener visibilidad y prosperar en su carrera.

Una larga trayectoria profesional

Al contrario que su marido, Van Heel siempre ha optado por mantener una imagen discreta y al margen de las cámaras. Después de graduarse de la universidad, ha desarrollado su carrera profesional en múltiples empresas relacionadas con el marketing y la identidad corporativa. Ha trabajado en la empresa de radiodifusión y telecomunicaciones BSkyB, en MTV Europe, formó parte del equipo de diseño de los logotipos para la BBC y la selección inglesa de rugby y fundó la empresa MVH Marketing, que se disolvió en 2011. Después obtuvo el cargo de directora de estrategia en la consultora de marcas Heavenly y, en 2024, pasó a formar parte de la junta directiva de Be.EV, una empresa que se dedica a gestionar las redes públicas de recarga de vehículos eléctricos. Actualmente, Van Heel es directora de marketing en Iduna Infrastructure Limited, una empresa que se dedica a desarrollar infraestructura sostenible y que se encarga de una parte de la red pública de carga para vehículos eléctricos en la zona de Mánchester.

Pérdida familiar

En 2010, Van Heel pasó por quirófano para someterse a una doble mastectomía tras haberse hecho unas pruebas médicas que confirmaban que tenía un gen que provocaba que tuviera un alto porcentaje de probabilidades de desarrollar cáncer de mama. De hecho, su hermana Claire falleció en 2006 a causa de esta enfermedad cuando solo tenía 39 años, dejando cuatro hijos. Esto hizo que la mujer del reciente primer ministro empezara a colaborar con organizaciones contra el cáncer, incluso participando en carreras con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad. En la última carrera, que se organizó en julio, corrió con su hija y su sobrina, y explicó en la página de 'Race for Life' de la ONG Cancer Research las pérdidas familiares que ha sufrido por culpa del cáncer: "El cáncer corre en mi familia y se ha cobrado las vidas de mi abuela, madre y hermana. Así que es una causa muy personal".

En esta línea, Van Heel tiene una faceta solidaria que la ha hecho participar en proyectos sociales y medioambientales. La empresaria ha colaborado con entidades como la Alzheimer’s Society; la organización benéfica Marie Curie, que proporciona cuidados paliativos y apoyo a personas con enfermedades terminales; el hospital infantil Great Ormond Street; y Plan International UK, que se dedica a defender los derechos de las niñas y a fomentar la igualdad.