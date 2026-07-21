La empresa de calzado de Elche que ha conquistado el corazón de la cantante Ana Mena

La cantante y actriz Ana Mena, además de ser la intérprete del nuevo éxito "Pa ti toa", en el que colabora junto a Lola Índigo, se ha convertido en la nueva imagen del calzado ilicitano. Así lo relata la propia firma escogida en sus redes sociales, donde a través de un "reel", explica paso a paso el proceso de producción y fabricación que ha llevado a cabo para la realización de las botas con las que la artista ha sido vista sobre los escenarios el pasado 31 de mayo, apoyando a su amiga y compañera de este último lanzamiento, en Granada.

Proceso

Todo comienza cuando el modelista de Pedro Miralles, que es la empresa en cuestión, convierte la idea planteada en una estructura, en este caso la bota, y define los patrones que dan forma al diseño. Acto seguido llega el turno de digitalizar los dibujos del modelista y se procede a cortar la piel con la que se construirá el calzado. Después llega el aparado, el proceso donde las piezas se unen, se cosen y todo coge forma prestando atención a los mínimos detalles. La vía de producción es el siguiente paso, donde se moldea el talon y se monta la punta. A continuación se clava la tapa del tacón, se fija el piso y se pega hasta finalmente revisar y cuidar cada detalle para que todo quede perfecto. Incluso la propia Mena hizo un comentario en el "reel", apuntando a que eran los "mejores".

Uno de los frames del vídeo de Instagram publicado por la marca en el que explica el proceso de producción. / INFORMACIÓN

Eventos

La malagueña, también autora de éxitos como "Las 12", "Madrid City" o "Música Ligera", ha elegido a la marca ilicitana Pedro Miralles para lucirse en algunos de los eventos del verano, con lo que de alguna manera se ha convertido en embajadora de la firma por todo el mundo. A finales de junio, en los conciertos de València y Madrid de su popia gira "Summer Affair Tour", la marca quiso acompañar a la cantante haciéndole llegar el diseño de unas botas exclusivas para su tour, donde también protagonizó uno de los momentos más virales en internet, parando una de sus actuaciones para celebrar el gol de la Selección Española.

Pedro Miralles

Hace tan solo poco más de dos años, el 20 de marzo de 2024, falleció el fundador de la firma, el empresario Pedro Miralles, cuyo legado continúa vigente en la ciudad de Elche. De hecho, es considerado como uno de los industriales de mayor éxito, que ha hecho del zapato de mujer de calidad su principal reclamo comercial.

Según relató este diario en su día, el crecimiento empresarial de la marca llegó de la mano de El Corte Inglés, quien en 1968 solicitó un pedido de más de 70.000 pares de zapatos, que el ilicitano no pudo rechazar a pesar de ni siquiera contar con la producción suficiente en aquel momento.

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Expansión

Pedro Miralles tiene actualmente una extensa red comercial, con representación en Europa, Asia y Oceanía. Cuenta con 160 puestos de trabajo directos y 400 indirectos. La producción anual ha llegado a superar los 900.000 pares anuales.