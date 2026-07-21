Muere a los 19 años la actriz Kaylee Hottle en un accidente de tráfico

Conmoción en Estados Unidos por la muerte de la actriz Kaylee Hottle con solo 19 años. Su padre, Joshua Hottle, ha confirmado su fallecimiento a TMZ. La joven intérprete sufrió un grave siniestro en Maryland y dejó de dar señales vitales en la ambulancia en la que le trasladaban al hospital.

Kaylee Hottle es una actriz conocida por interpretar a Jia en 'Godzilla vs. Kong'. En la película intepreta a una niña sorda, la última superviviente conocida de la tribu Iwi de la Isla Calavera. Hottle utiliza desde muy pequeña en casa la Lengua de Signos Americana (ASL), ya que proviene de una familia con varias generaciones de personas sordas. Antes de dar el salto al cine, participó en campañas publicitarias y proyectos relacionados con la representación de la comunidad sorda.

Su actuación en 'Godzilla vs. Kong' llamó la atención por la naturalidad con la que dio vida a su personaje y por mostrar de forma auténtica la experiencia de una niña sorda en una gran producción cinematográfica. Gracias a este papel, Kaylee Hottle se convirtió en un referente de la diversidad en Hollywood y contribuyó a visibilizar el talento de los actores sordos en la industria del entretenimiento. Al estar acostumbrada a la lengua de signos en su propio hogar, logró esta espontaneidad y desenvolutura que no es sencilla para muchos otros jóvenes.

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Su padre- que es sordo- compartió un vídeo de 23 minutos en 'Glide', una aplicación habitual en Estados Unidos entre personas con problemas auditivos, donde explicó que “coger un vuelo que nunca hubiera querido coger” para reclamar el cuerpo de su hija.