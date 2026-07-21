La 'influencer' Inés García, novia de Lamine Yamal, explota tras el aluvión de críticas en la final del Mundial: "Hay una diferencia enorme entre opinar y humillar e insultar"

En un discreto segundo plano desde que salió a la luz el pasado mes de abril su relación con Lamine Yamal, Inés García se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Mundial 2026 que 'La Roja' ganó frente a Argentina en la gran final disputada este domingo en Nueva York. Sus constantes mensajes de ánimo al jugador desde la grada y sus publicaciones en redes sociales presumiendo de su amor en cada uno de los partidos de la Selección han desatado un aluvión de críticas y comentarios hacia la influencer, especialmente por su actitud distante durante la celebración de la Copa del Mundo, cuando el culé dedicó mucha más atención a su madre, a su hermanito Keyne y a otros familiares que a su novia.

Ante las especulaciones sobre una posible crisis, y los ataques que ha recibido en redes sociales, la joven andaluza ha dado un golpe sobre la mesa y ha emitido un extenso comunicado en su cuenta de 'X' (anteriormente 'Twitter') para revelar cómo se siente y pedir respeto y empatía tanto por ella como por su noviazgo con Yamal.

"Detrás de esta cuenta hay alguien que siente y llora"

"Nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto" ha comenzado haciendo referencia a las imágenes que publicó sobre la celebración del Mundial. "Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar en una relación", se ha sincerado.

Como ha expresado, "entiendo las críticas cuando son con respeto, pero hay una diferencia enorme entre opinar y dedicar tiempo a humillar, insultar o desearle lo peor a alguien que ni siquiera conocen". "No le he quitado nada a nadie. Solo estoy viviendo mi vida" ha defendido dolida, antes de pedir a sus 'haters' que "antes de escribir un comentario piensen que al otro lado de la pantalla hay una persona que también tiene familia, amigos, inseguridades y sentimientos. No saben cómo pueden afectar sus palabras".

"Soy una mujer con sentimientos, con una familia que también lee esas cosas y con días buenos y malos, como cualquiera. No pretendo convencer a nadie de que me quiera. Solo les pido un poco de empatía. Un poco de humanidad. Porque nadie merece recibir cientos o miles de mensajes de odio", ha añadido, apuntando que "ojalá algún día internet deje de sentirse como un lugar donde la crueldad se celebra. Mientras tanto, yo voy a seguir intentando vivir mi vida con respeto, y espero que quienes lean esto puedan hacer lo mismo con los demás".

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"A las personitas que se pararon a leer esto y dejaron un poquito de su tiempo, les agradezco de corazón. A mí solo me gusta compartir cositas de mi vida, no busco perjudicar ni hacer sentir mal a nadie con lo que subo. Al final del día, todos estamos intentando vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Espero que podamos elegir siempre la compasión antes que el odio" ha concluido, pidiendo empatía y respeto para que cesen los mensajes de odio que está recibiendo simplemente por ser novia de Lamine.